Светлана Учайкина возглавила Свердловское отделение Союза театральных деятелей РФ. Фото: Алексей Кунилов.

Председателем Свердловского отделения Союза театральных деятелей России (СТД РФ) избрана министр культуры региона Светлана Учайкина. Кроме того, решением IX Отчётно-выборной конференции СТД РФ были утверждены члены правления отделения.

Согласно сообщению на сайте Свердловского отделения СТД РФ, в состав членов правления вошли 10 человек:

заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков;

гендиректор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев;

народная артистка РФ, солистка Свердловского государственного академического театра музкомедии Надежда Басаргина;

заслуженный артист РФ, артист, режиссёр Екатеринбургского театра юного зрителя (ТЮЗ) Олег Гетце;

музыковед, театральный критик, сопредседатель Секции критиков Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) Лариса Барыкина;

доктор философских наук, профессор, ректор Гуманитарного университета, сопредседатель Секции критиков Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) Лев Закс;

заслуженный артист РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин;

артист Каменск-Уральского театра драмы Владимир Скрябин;

заслуженный работник культуры РФ, директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражников;

заместитель председателя по организационно-творческим вопросам Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) Татьяна Стрежнева.

С 2005 по 2010 год Светлана Учайкина являлась руководителем Екатеринбургского театра кукол, а в июле 2010 года возглавила Екатеринбургский театр юного зрителя. В январе 2015 года она была избрана в правление Профессиональной гильдии театральных менеджеров России, а в 2016 году стала министром культуры Свердловской области.