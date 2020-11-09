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Культура / Театр
9 ноября 2020, 18:41

Светлана Учайкина возглавила Свердловское отделение Союза театральных деятелей РФ

Светлана Учайкина

Светлана Учайкина возглавила Свердловское отделение Союза театральных деятелей РФ. Фото: Алексей Кунилов.

Председателем Свердловского отделения Союза театральных деятелей России (СТД РФ) избрана министр культуры региона Светлана Учайкина. Кроме того, решением IX Отчётно-выборной конференции СТД РФ были утверждены члены правления отделения.

Согласно сообщению на сайте Свердловского отделения СТД РФ, в состав членов правления вошли 10 человек:

  • заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков;
  • гендиректор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев;
  • народная артистка РФ, солистка Свердловского государственного академического театра музкомедии Надежда Басаргина;
  • заслуженный артист РФ, артист, режиссёр Екатеринбургского театра юного зрителя (ТЮЗ) Олег Гетце;
  • музыковед, театральный критик, сопредседатель Секции критиков Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) Лариса Барыкина;
  • доктор философских наук, профессор, ректор Гуманитарного университета, сопредседатель Секции критиков Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) Лев Закс;
  • заслуженный артист РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин;
  • артист Каменск-Уральского театра драмы Владимир Скрябин;
  • заслуженный работник культуры РФ, директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражников;
  • заместитель председателя по организационно-творческим вопросам Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) Татьяна Стрежнева.

С 2005 по 2010 год Светлана Учайкина являлась руководителем Екатеринбургского театра кукол, а в июле 2010 года возглавила Екатеринбургский театр юного зрителя. В январе 2015 года она была избрана в правление Профессиональной гильдии театральных менеджеров России, а в 2016 году стала министром культуры Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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