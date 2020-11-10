Светлана Учайкина после избрания на пост председателя Свердловского СТД: "Благодарю за оказанную честь и доверие. Все нам, театральному братству, желаю и дальше жить творчески ярко и плодотворно" Фото: Игорь Владимир

Чёрный парадокс: после Года театра в России наступил год пандемии и невозможно стало в прежнем режиме – по театральному, зрелищно! – ни подвести итоги театрального года, ни воздать должное лучшим спектаклям региона, как это вот уже четыре десятилетия делает областной фестиваль «Браво!». «Такая уральская «Золотая маска», по выражению драматурга и режиссёра Николая Коляды. Частично «компенсировать недоданное» смогла IX отчётно-выборная конференция Свердловского отделения Союза театральных деятелей, которая состоялась в понедельник. Деловая по сути своей, она на сей раз началась с награждений, цветов, аплодисментов.

Да, Covid заставил проводить любимый зрителями фестиваль «Браво!» по новым канонам. Не было привычной весенней театральной декады, когда организаторы «Браво!» предоставляют театрам шанс показать в столице Среднего Урала самые творчески успешные, значимые, в том числе и экспериментальные, спектакли минувшего года. Сначала всё сдвинулось на осень. А потом кардинально – в сегодняшней, вынужденной ситуации! – был изменён сам принцип: не театры – в Екатеринбург, а жюри и эксперты «Браво!» выезжали в города области, чтобы вместе с создателями и зрителями посмотреть и обсудить «спектакли года». Отменён был и формат конкурса, соревнования в номинациях. Только фестиваль! Театры, выживающие, продолжающие творить в ситуации патологического и масштабного форс-мажора, в равной степени заслуживают признания. За стойкость и мужество. Без деления на «первых» и «вторых». В равной степени! Так решили организаторы «Браво!», а потому оценённые экспертами фестиваля лучшие работы Года театра в России получали на сей раз одинаковые дипломы и статуэтки с одной для всех символичной надписью «#БезТеатраНельзя». Из Чехова. Из «Чайки».

Часть дипломов, действительно, была вручена прежде – во время выездов театральных экспертов, критиков в города области. На самой конференции, представляющей театральное сообщество Урала (вторая по величине, после санкт-петербургской, региональная организация СТД России), в числе лучших работ года были названы, в частности, «Дон Кихот», «Три сестры» («Урал. Опера. Балет»), «Господа Головлёвы», «Республика ШКИД» (Свердловская драма), «Краса ненаглядная» (Краснотурьинский театр кукол), «Зоя» (танцевальный театр «Фора»). По итогам онлайн-голосования приз зрительских симпатий за 2019 год получила «Сильва» Свердловской музкомедии. Своих наград под аплодисменты коллег удостоились наконец и обладатели специальных призов. В частности, второй год подряд меценат Анатолий Павлов вручает премию «Спасибо, театр!» – «за чувства добрые, которые пробуждает театр в зрителях»: в этом году премии удостоен режиссёр Центра современной драматургии Антон Бутаков. А самая почётная награда фестиваля – «И мастерство, и вдохновение», за выдающийся вклад в театральное искусство – присуждена солистке Свердловской музкомедии народной артистке РФ Галине Петровой. Основной критерий выдвижения на эту премию – художественный масштаб личности, совокупность достижений на сцене. В случае с Галиной Петровой «совокупность достижений» даже не требовалось перечислять. Достаточно было назвать Имя…

Свердловская организация СТД – в числе лидеров среди 77 региональных отделений не только по масштабам. Она лидер по количеству и общественному резонансу многих мероприятий. Это в очередной раз подчеркнул председатель СТД РФ Александр Калягин, приславший видеообращение на Урал (и ради общения с коллегами театрально, под аплодисменты снявший на несколько минут маску). Сами же мероприятия настолько у всех на слуху, настолько любимы и уважаемы в театральном сообществе, что в отчётном докладе за минувшие пять лет работы достаточно было только назвать, чтобы возникал шлейф их художественных достоинств, общественного резонанса и… аплодисменты в зале: фестивали «Реальный театр», «Коляда-Plays», Уральский культурный форум и Первый Уральский фестиваль лучших спектаклей театров УрФО, молодые проекты – «Театралиада» и конкурс капустников «Золотая кочерыжка», Открытый фестиваль детских театров «Театральная дюжина» и «Ирбитские подмостки»…

Пятилетие работы Свердловского СТД было однозначно названо успешным, плодотворным, и, возможно, слова «выборы», «перевыборы» звучали бы на конференции сугубо номинально, если бы не уход из жизни 12 декабря 2019 года Михаила Вячеславовича Сафронова, почти десять лет возглавлявшего Свердловское отделение СТД. Произошло неожиданное, непоправимое и… обязывающее к новому выбору. Вместе с добрыми словами, что в очередной раз были сказаны в память о нём – талантливом человеке, организаторе с незаурядным художественным чутьём и вкусом, разбиравшемся во всех тонкостях театрального производства, было неизбежное и всеобщее понимание: на пост председателя Свердловского отделения СТД нужен профессионал высочайшего класса, который уверенно повёл бы «театральный корабль Урала» дальше. И выбор был сделан. Безальтернативный. И единогласный. Председателем Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ избрана Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области. «Светлане Николаевне предстоит совмещать государственную должность с общественной, – сказал принимавший участие в работе конференции заместитель губернатора Павел Креков, – но никаких сомнений: она справится – в прошлом успешный театральный менеджер, режиссёр, она в первую очередь человек Театра».