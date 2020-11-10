Темы дня

Культура / Театр
10 ноября 2020, 15:22

Опера «Три сестры» стала лучшей на «Золотой маске»

Кристофер Олден во время подготовки спектакля «Три сестры».

Фото: Павел Ворожцов

В Москве продолжается церемония награждения лауреатов 26-й национальной театральной премии «Золотая маска». Только что были оглашены результаты в категории «Опера». И заветную награду в главной номинации «Лучший оперный спектакль» получила работа театра «Урал Опера Балет» – «Три сестры». Также приз получил режиссёр спектакля «Три сестры» – Кристофер Олден, театр «Урал Опера Балет».

Напоминаем, что опера «Три сестры» была номинирована на «Золотую маску» в девяти категориях.

Кристофер Олден подключился к трансляции премии из Нью-Йорка. Он сказал, что специально поставил будильник, поскольку в США сейчас глубокая ночь. Олден поблагодарил театр «Урал Опера Балет», его директора Андрея Шишкина и исполнителей.

Интервью с Кристофером Олденом можно прочитать здесь.

Фото: пресс-служба театра "Урал Опера Балет"

Сюжет

«Золотая маска» - 2020
Всё о 26-й российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2020, 23:27 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в Казани
10.11.2020, 21:51 / Общество
Президент России заявил о намерении продолжать модернизацию ядерной триады
10.11.2020, 20:52 / Культура
На 73-м году жизни скончался актёр Александр Лукаш
10.11.2020, 20:14 / Спорт
Боксёр из Екатеринбурга Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA
10.11.2020, 20:02 / Общество
В Свердловскую область идёт похолодание до -15°С