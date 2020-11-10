Опера «Три сестры» стала лучшей на «Золотой маске»

Фото: Павел Ворожцов

В Москве продолжается церемония награждения лауреатов 26-й национальной театральной премии «Золотая маска». Только что были оглашены результаты в категории «Опера». И заветную награду в главной номинации «Лучший оперный спектакль» получила работа театра «Урал Опера Балет» – «Три сестры». Также приз получил режиссёр спектакля «Три сестры» – Кристофер Олден, театр «Урал Опера Балет».

Напоминаем, что опера «Три сестры» была номинирована на «Золотую маску» в девяти категориях.

Кристофер Олден подключился к трансляции премии из Нью-Йорка. Он сказал, что специально поставил будильник, поскольку в США сейчас глубокая ночь. Олден поблагодарил театр «Урал Опера Балет», его директора Андрея Шишкина и исполнителей.

Интервью с Кристофером Олденом можно прочитать здесь.

Фото: пресс-служба театра "Урал Опера Балет"