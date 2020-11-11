Евгений Куйвашев поздравил лауреатов премии "Золотая маска" с победой

Четыре награды достались театру "Урал Опера Балет", а ещё одна - народному артисту РФ Владимиру Нестерову. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с победой уральских театральных деятелей, ставших лауреатами национальной премии "Золотая маска". Четыре награды достались театру "Урал Опера Балет", а ещё одна - народному артисту РФ Владимиру Нестерову.

Напомним, имена лауреатов главной национальной театральной премии России "Золотая маска" назвали 10 ноября в Москве. Награды получили худрук "Урал Балета" Вячеслав Самодуров и сценограф Алексей Кондратьев за работу в спектакле "Приказ короля", а также режиссёр Кристофер Олден за постановку "Трёх сестёр". Этот же спектакль был признан "Лучшим оперным спектаклем".

"Восхищаюсь творческим потенциалом театрального коллектива, который вновь и вновь радует публику новыми яркими, пронзительными проектами, каждый из которых становится большим культурным событием не только в Свердловской области, но и в масштабах всей страны", - говорится в поздравлении Евгения Куйвашева.

Губернатор поблагодарил коллектив театра "Урал Опера Балет" за приверженность традициям высокого искусства, любовь к своему делу и зрителю, а также за помощь в формировании эмоционального иммунитета к любым жизненным вызовам.

Кроме того, глава Среднего Урала поздравил народного артиста России Владимира Нестерова с присуждением ему "Золотой маски" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

"В Вашем арсенале несколько десятков сыгранных ролей, каждую из которых Вы не просто играли, а проживали на сцене. Ваш дар – уникальная способность тонко чувствовать своего героя, его мировоззрение, энергетику, характер и транслировать эти образы зрителю. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, сил и энергии, ярких ролей, любви зрителей и неизменного "Браво!" после каждого спектакля!", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

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