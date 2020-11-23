На юбилейном вечере ТанцТеатра показали спектакль «Шопен. Carte Blanche». Фото

Данс-спектакль «Шопен. Carte Blanche» Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге состоялся юбилейный вечер ТанцТеатра – коллективу в этом году исполнилось 30 лет. На Новой сцене Театра музыкальной комедии показали данс-спектакль «Шопен. Carte Blanche», который был номинирован на «Золотую маску-2020» в двух номинациях.

ТанцТеатр (сейчас является филиалом Инновационного культурного центра в Первоуральске) был создан в 1990 году. До сих пор ТанцТеатр дарит зрителям настоящие открытия, знакомит с современным контекстом европейского танцевального искусства.

На юбилейном вечере зрители увидели постановку «Шопен. Carte Blanche». Коллектив и французский хореограф Кристин Ассид вдохновились личностью и музыкой Фредерика Шопена.

Спектакль «Шопен. Carte blanche» рассказывает о Красоте в танцевальных движениях, используя при этом их способность рождать отзвуки, другие гармонии Фото: Галина Соловьева

– В спектакле Кристин Ассид рассказывает о современном мире, жёстком, неприветливом. Мире, где постоянный страх рождает неуверенность, – говорит о постановке художественный руководитель ТанцТеатра Олег Петров. – Красота этому миру не нужна. Однако единственный путь, по которому должен идти современный человек – это путь к красоте.

Добавим, что на самую престижную театральную премию России – «Золотую маску» – ТанцТеатр номинировался четыре раза, в 2005, 2015, 2019 и 2020 годах.

Данс-спектакль «Шопен. Carte Blanche» Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

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Опубликовано в №219 от 24.11.2020.