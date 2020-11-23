«Золотая маска-2021»: пришла очередь свердловской оперетты

Ольга Балашова, сыгравшая Сильву, представлена в номинации «Лучшая женская роль» Фото: Павел Ворожцов

В Москве объявили претендентов на национальную театральную премию «Золотая маска-2021». У свердловчан очень достойные перспективы – 24 номинации. На победу рассчитывают три коллектива: Свердловский театр музыкальной комедии, «Провинциальные танцы» и новоуральский Театр музыки, драмы и комедии.

«Урал Опера Балет» взял перерыв… для «Конька-горбунка»

Пусть читателя не смущает, что совсем недавно мы рассказывали о лауреатах «Золотой маски-2020». Из-за пандемии сроки вручения наград, напомним, были сдвинуты почти на семь месяцев. При этом эксперты на протяжении сезона выбирали новых номинантов (речь о премьерах, выпущенных с 1 августа 2019-го по 31 июля 2020-го), чтобы следующий фестиваль мог состояться. Всего экспертные советы драматического и музыкального театров отсмотрели 902 спектакля по всей стране – часть очно и часть в видеоформате.

И снова все номинации Свердловской области пришлись на музыкальную сферу. К слову, последний раз в драматическом театре на «Маску» выдвигался Серовский театр драмы им. А.П. Чехова, было это в 2017 году. До наград же доходило и вовсе в 2012-м, заветный приз тогда получила Светлана Замараева за роль в спектакле «Без вины виноватые» Екатеринбургского ТЮЗа.

Но с того же 2012 года ни разу без «Масок» не оставался Екатеринбургский театр оперы и балета. Увы, на этот раз (надеемся, совсем ненадолго) их победная серия будет прервана. Тут следует сказать, что мы, зрители, никакого спада не почувствовали – чуть раньше до необходимого для премии срока состоялась премьера яркого балета «Дон Кихот», в сентябре 2019-го золотомасочным режиссёром Алексеем Франдетти была выпущена опера «Риголетто», и на июль этого года был намечен показ балета «Конёк-горбунок», который мог стать настоящим событием. Пандемия не дала этому сбыться, премьера перенесена на год.

Однако отсутствие в афише «Золотой маски» «Урала Оперы Балета» с лихвой компенсируют другие коллективы. Среди номинантов сразу два спектакля Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы». В пяти категориях за победу поборется постановка о поиске собственного «я» и возможности остаться индивидуальным – «Личность» швейцарского хореографа Йозефа Трефели, и дважды на премию выдвинут балет, раскрывающий тему боли во всех её аспектах, «Сердце на рукаве», тоже созданный иностранными специалистами – Дорой Мамалия (Израиль) и Дариушем Новаком (Польша). Добавим лишь, что у «Провинциальных танцев» в арсенале уже серьёзная коллекция из шести «Масок».

Новое дыханье «Сильвы» и уральская «Широта»

Если на «Маске-2020» в категории «Лучшая опера» победили екатеринбургские «Три сестры», то на следующем фестивале наши театры всерьёз нацелены заполучить звание «Лучший музыкальный спектакль в оперетте/мюзикле».

Так, экспертный совет в восьми номинациях отметил «Сильву» Свердловской музкомедии. За историю театра это уже девятая версия знаменитейшей оперетты. И постановщикам последней удалось главное – удивить, сделав так, чтобы этот хит, ставленный-переставленный на самых разных сценах, сумел взбудоражить и зрителей, и критиков.

Фото: Алексей Кунилов

Музыка Имре Кальмана для постановки была взята с оригинальной партитуры, но каждый номер освежён, осовременен новой аранжировкой. Режиссёр спектакля Дмитрий Белов начинал карьеру в Музкомедии, однако позже сотрудничал с театрами в других городах. В Екатеринбург Дмитрий вернулся в 2006 году, поставив ремикс-оперу «Фигаро», за неё Театр музкомедии получил сразу две «Маски». Будем надеяться, что фортуна улыбнётся этому режиссёру ещё, а может, и не раз. Беседу с Дмитрием Беловым можно прочитать здесь.

Рекордсменом же нынешнего фестиваля среди свердловских коллективов стал Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска.

В восьми категориях в конкурсе «Маски» представлена музыкальная сказка «Серебряное копытце», выпущенная к 140-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова.

Фото: Пресс-служба Театра музыки, драмы и комедии

В номинации «Эксперимент» выдвинута ещё одна постановка этого театра под названием «Широта». Спектакль был создан за семь дней в рамках театральной лаборатории проекта «Театр Наций – театрам атомных городов». У «Широты» очень любопытная концепция – музыканты оркестра делятся своими историями, представляют свои инструменты, и все эти фрагменты складываются в некое единое полотно, по построению схожее с «Прощальной симфонией» Йозефа Гайдна.

Успех обеих постановок ещё и замечательный подарок к юбилею самого театра – в этом сезоне Театр музыки, драмы и комедии отмечает 70-летие.

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Номинанты «Золотой маски-2021» СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ ЛИЧНОСТЬ, Театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург СЕРДЦЕ НА ЕГО РУКАВЕ, Театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА Дариуш НОВАК, Дора МАМАЛИА, «Сердце на его рукаве», театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург Йозеф ТРЕФЕЛИ, «Личность», театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ Михаил ЛЕСКИН, «Личность», театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург Антон ШМАКОВ, «Личность», театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ, Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск СИЛЬВА, Театр музыкальной комедии, Екатеринбург ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЁРА Дмитрий ВОЛОСНИКОВ, «Сильва», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург Евгения РЕШЕТНИКОВА, «Серебряное копытце», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА РЕЖИССЁРА Дмитрий БЕЛОВ, «Сильва», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург Анастасия СТАРЦЕВА, «Серебряное копытце», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ Ольга БАЛАШОВА, Сильва, «Сильва», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург Анна КОСТАРЕВА, Дарёнка, «Серебряное копытце», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск Екатерина МОЩЕНКО, Штази, «Сильва», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ Владимир РОЗИН, Кокованя, «Серебряное копытце», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск Антон СЕРГЕЕВ, Эдвин, «Сильва», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург Евгений ТОЛСТОВ, Бони, «Сильва», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург ОПЕРЕТТА-МЮЗИКЛ/ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА Евгений ЕЛПАШЕВ, Ронсдорф, «Сильва», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Мария СКОБЕЛЕВА, «Серебряное копытце», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Мария СКОБЕЛЕВА, «Серебряное копытце», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Антон ЕЖОВ, «Серебряное копытце», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск Максим СЕРГАЧЁВ, «Личность», театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург КОНКУРС «ЭКСПЕРИМЕНТ» ШИРОТА, Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск