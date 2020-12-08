«Коляда-театр» получил премию зрительских симпатий международной премии «Звезда Театрала»

Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургский «Коляда-театр» стал лауреатом премии «Звезда Театрала» номинации «Лучший региональный театр». Церемония награждения прошла на сцене московского Театра имени Вахтангова.

Премия существует с 2008 года, её победители определяются по итогам интернет-голосования. По словам организаторов, в 2020 году в опросе приняли участие около 100 тысяч человек из 80 стран.

Диплом фестиваля от «Коляда-театра» вышли получать заместитель директора театра Эка Вашакидзе и актриса Дарья Кызынгашева, а сам создатель и руководитель Николай Коляда принял участие в церемонии удалённо.

– Спасибо огромное, невероятно приятно. Я надеялся очень, что такое произойдёт, потому что я этого хотел. А если я чего-то хочу, то всегда всё получается, – без ложной скромности заявил драматург и режиссёр.

Номинация лучшему региональному театру вручалась всего лишь второй раз. Первым обладателем награды стал пермский театр «У моста». В этом году среди номинантов были также Оренбургский театр музыкальной комедии и Театр драмы имени Волкова (Ярославль).

В других номинациях призы получили Роман Виктюк (посмертно), Валентина Талызина и Александр Збруев («Легенда сцены»), Евгений Верчелли («Лучший режиссёр»), Нонна Гришаева («Лучшая женская роль»), Тимофей Трибунцев («Лучшая мужская роль») и другие.