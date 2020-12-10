Екатеринбургский театр кукол показал, как будет выглядеть фасад с «живыми» куклами

Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра кукол

В основном здании Екатеринбургского театра кукол подходит к завершению второй этап капитального ремонта (готовность 95 процентов от запланированного объёма). Кроме того, в учреждении представили инвестпроект кинетического театра под названием «Время чудес».

Директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражниковв беседе с «Облгазетой» отмечал, что на фасадах появятся оживающие куклы, огромные часы, флюгер – что и получило название кинетического театра «Время чудес». Сейчас стали известны ещё некоторые подробности: на часах изображены Петрушка и его братья из разных стран. Необычные театральные пространства будут открываться в определённый час.

Также перед зданием будет установлен скульптурный логотип Екатеринбургского театра кукол высотой 2,1 метра.

Исполнитель этого проекта – Екатеринбургский художественный фонд Сергея Титлинова, идея принадлежит специалистам театра и приглашённым художникам.

Напомним, ремонт Театра кукол проводится в рамках в нацпроекта «Культура», поэтому 93 процента средств (общая сумма ремонта оценивается в 334,8 миллиона рублей) на капремонт будут выделены из федерального бюджета.

Первый этап капитального ремонта, в рамках которого на 38,5 млн рублей было закуплено спецоборудование – свет, звук и так далее, завершился в 2019-м. Нынешний год, как и 2021-й, посвящён строительно-монтажным работам. В 2020-м прошли наружные работы – замена кровли, окон и витражей, отделка фасада, теплоизоляция, и внутренние – замена системы канализации, отопления, штукатурка стен. На всё перечисленное в этом году выделено 166,5 млн рублей.

Прогнозируется, что ремонт будет завершён к декабрю 2021 года.

Фото: Пресс-служба Екатеринбургского театра кукол

Фото: Пресс-служба Екатеринбургского театра кукол

Фото: Пресс-служба Екатеринбургского театра кукол

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Опубликовано в №232 от 11.12.2020