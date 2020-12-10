Николай Коляда вновь готов быть Дедом Морозом

«Корона с головы не свалится. И нам будет хорошо, и детям праздник устроим», – отметил Коляда. Фото: Алексей Кунилов

Артисты екатеринбургского «Коляда-театра» вместе с худруком Николаем Колядой готовы ездить по домам и поздравлять детей. Сам Коляда написал, что на этот шаг его подтолкнул низкий спрос на спектакли театра, на новогодние представления.

– А что делать нам? – написал Николай Коляда в соцсетях. – Из объявленных новогодних представлений у нас продано процентов десять и то – не коллективные заявки, а всё поодиночке. Кто не знает, что в новогоднюю кампанию артисты зарабатывают столько, что хватает на полгода жизни, а то и больше? Так было. Теперь – другие условия. Я сам сяду за руль машины и поеду. А мне чего? Да ну. Подумаешь.

В комментарии к своей записи Коляда добавил: «Зовите. За ваши деньги – споём и спляшем».

В самом театре обещают в роли Дедов Морозов ведущих актёров «Коляда-театра» – Сергея Колесова (фильмы Сергея Лозницы с участием Колесова трижды принимали участие на Каннском кинофестивале), Александра Замураева, Сергея Фёдорова, Александра Кучика, Максима Тарасова и самого Николая Коляду.

А Снегурочки – Ирина Плесняева, Ксения Копарулина, Анастасия Панькова, Василина Маковцева (тоже снималась у Лозницы).

Артисты готовы выезжать к детям с 26 декабря. Обращаться нужно в театр.

Сам же Николай Коляда в одном интервью рассказывал, что Деда Мороза он играл часто, даже подрабатывал так во Дворце пионеров. А первый раз этот образ он «примерил» ещё в 14 лет.

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