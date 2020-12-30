Старейший уральский театр обретёт новую жизнь

В середине XIX веке здание театра было деревянным, а к концу столетия его сделали каменным. Фото: Алексей Кунилов

С нового года в Ирбите стартует реконструкция здания драматического театра имени А.Н. Островского. Это старейший театр на Урале, объект культурного наследия регионального значения. Масштабных ремонтных работ в здании не проводилось более 30 лет. Предстоящую реконструкцию ирбитчане уже назвали одним из главных событий.

Восстановление театрального здания обойдётся в 490 млн рублей, реконструкция продлится три года в рамках нацпроекта «Культура». По словам мэра Ирбита Николая Юдина, это стало возможным благодаря поддержке губернатора региона Евгения Куйвашева. На первый этап власти рассчитывают выделить порядка 100 млн рублей.

Научно-проектная документация уже готова, её разработало «Северо-Западное проектное бюро» из Санкт-Петербурга. Эксперты провели архитектурные замеры, оценили техническое состояние несущих конструкций, кровли и сетей и внесли свои предложения по реставрации здания, включая фасад и внутренние помещения. Уже известно, что сцена в большом зрительном зале будет переоборудована полностью – там впервые появятся мобильная система освещения, устройства для оперативной связи с режиссёром и прочее. При этом уникальный исторический облик зала будет сохранён. Изменится и способ подачи тепла в здание театра – местную угольную котельную переведут на газ.

– Наша задача – не только сохранить театр для будущих поколений, но и сделать его современным. Сейчас на основе научно-проектной документации мы готовим техническое задание на проведение строительно-монтажных работ. Аукцион на выбор подрядчика планируем объявить в январе-феврале. Работы очень много, затягивать с этим не будем, – сказал Николай Юдин.

Кстати, на время реконструкции труппа театра переедет в другое здание. Приостанавливать деятельность актёры и руководство учреждения не намерены. Как отмечают в мэрии, начало восстановления здания драмтеатра станет ещё одним подарком жителям к юбилею города – в новом году Ирбиту исполняется 390 лет.

Справка «ОГ» Ирбитский драматический театр был построен в 1846 году – это было деревянное здание. В 1884 году на его месте возвели каменное. Постоянная профессиональная труппа сформировалась в театре в 1919 году. А в 1950 году учреждению было присвоено имя известного русского драматурга Александра Островского. Тогда же в театре произошёл пожар. Средства на восстановление здания «выбил» командующий Уральским военным округом, маршал Советского Союза Георгий Жуков. В ирбитский театр в разное время приезжали Вера Марецкая,Ростислав Плятт, Евгений Самойлов и другие знаменитые актёры XX века. Сейчас театральная труппа продолжает с успехом ставить спектакли и гастролировать. Так, в 2020 году спектакль «Красавица из Линэна» завоевал Гран-при Международного фестиваля Мартина МакДонаха.

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