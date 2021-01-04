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Культура / Театр
4 января 2021, 17:00

Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Олег Басилашвили

В 2018 году в Ельцин Центре в Екатеринбурге прошёл творческий вечер Олега Басилашвили. Фото: Павел Ворожцов

Стало известно, что коронавирусом заразился Народный артист СССР Олег Басилашвили. Его госпитализировали в больницу в Санкт-Петербурге.

В больницe также положили жену 86-летнего артиста. Супруги находятся в обычной палате.

"2 января его госпитализировали с коронавирусом в больницу № 40, а вчера еще жену его госпитализировали", - сообщила ТАСС директор Большого драматического театра Татьяна Архипова.

Олег Басилашвили родился 26 сентября в 1934 году. Он известен по фильмам "Мастер и Маргарита" (Воланд), "Служебный роман" (сыграл Самохвалова), "Вокзал для двоих" (Платон Рябинин), "Небеса обетованные" (Фёдор, брат Фимы).

Напомним, ранее COVID-19 подхватили народный артист СССР Василий Лановой, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, оперная певица Анна Нетребко, свердловский актёр Сергей Светлаков, театральный режиссёр Роман Виктюк. Последний скончался в ноябре.

Добавим, что в России второй день подряд выявляют минимальное число заболевших ковид с ноября.

Областная газета Свердловской области

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