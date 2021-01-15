В 2021 году театральный фестиваль «Браво!» планируют провести в привычном формате

Светлана Учайкина рассказала о проведении фестиваля "Браво!" в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва

В министерстве культуры Свердловской области подвели итоги прошедшего театрального года и обозначили основные планы на 2021-й. В частности, появилась информация о том, что главный театральный областной фестиваль – «Браво!» постараются провести в обычном конкурсном формате и в традиционные даты.

Напомним, что из-за сложной эпидемической ситуации фестиваль «Браво!» перенесли с мая на осень. Затем было решено отказаться от конкурсного смотра. Как правило, театры из разных городов области съезжались на фестиваль в Екатеринбург или Нижний Тагил, но в прошедшем сезоне жюри и гости фестиваля сами выезжали на места, а заветные статуэтки были вручены всем без исключения номинированным коллективам.

– В нашей области всегда очень много сил уделялось тому, чтобы театры чувствовали себя единым миром, – отмечает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – Но в 2020-м не случились фестиваль театральных капустников, «Театралиада», семинар творческой молодёжи. И фестиваль «Браво!» прошёл в том формате, в котором мы его не проводили никогда. Но его необходимо было провести, чтобы поддержать театры, поддержать интерес администрации на местах.

Также Светлана Николаевна рассказала, что в 2021 году фестиваль «Браво!» постараются провести в обычном формате.

– Мы планируем проводить «Браво!» в последних числах мая, как это и было раньше. На сегодняшний день сформирован экспертный совет, эксперты начинают выезжать в муниципалитеты, чтобы оценить спектакли, – добавила глава ведомства.

В прошлом году афиша фестиваля была объявлена в конце февраля.