Глава региона Евгений Куйвашев поднялся на сцену и поздравил художественного руководителя Александра Новикова (в центре) и директора театра Максима Лебедева (слева) Фото: Павел Ворожцов

Вечером 4 февраля Уральский государственный театр эстрады отметил своё 25-летие. Артисты подготовили праздничную программу для жителей и гостей города, а также принимали поздравления.

Тогда, в 1996 году, театр создавался по решению правительства области. Решение региона было новаторское. На тот момент именно театры эстрады были только в Москве и Санкт-Петербурге. Указ о создании подписал Эдуард Россель, он же перерезал алую ленту, когда через год здание открывали после ремонта. Интересно, кстати, что тогда первым директором и художественный руководителем Николаем Головиным был создан оркестр джазовой музыки, что было также весьма необычно для эстрадных театров.

– За четверть века театр эстрады стал одним из ярких, узнаваемых брендов нашего региона, завоевал искреннюю любовь широкой публики, – отметил на юбилейном вечере губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – В стенах театра проходят всероссийские музыкальные фестивали и конкурсы, благотворительные вечера, концерты российских и зарубежных артистов. Здесь всегда активная творческая жизнь.

В праздничный вечер на сцене – лучшие номера и артисты. Это и Queen Tribute с главными хитами группы – Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, The Show Must Go On, и Уральский государственный эстрадно-симфонический оркестр, и «Данс дуэт», и джазовые выступления, и многое другое. К слову, театр эстрады имеет свою собственную постоянную труппу. Конечно, на сцену поднялся и нынешний руководитель театра, певец, композитор и поэтАлександр Новиков.

Председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, в свою очередь, отметила, что театр эстрады стал уникальным учреждением культуры, где царит дух свободного творчества, искренняя любовь к искусству и уважение к зрителям.

Александр Новиков является художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады с 2010 года Фото: Павел Ворожцов