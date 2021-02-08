Частные театры поддержит государство

«Коляда-Театр», вероятно, может претендовать на наибольший грант Министерства культуры. Фото: Алексей Кунилов

Министерство культуры Российской Федерации поддержит частные театры страны, выделив 50 миллионов рублей. Планируется, что сумма будет распределена следующим образом: 25 грантов по одному миллиону рублей и ещё более шести грантов – до четырёх миллионов.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что с этого года ведомство впервые планирует выделять средства на подготовку новых постановок и других творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе.

По данным министерства, в реестре негосударственных театров страны – 366 институций, в них работает около 5,5 тысячи человек (плюсом к этому выделяют инклюзивные театры). Поэтому сумма и распределена на конкретные гранты, а не делится вся полностью. В ином случае каждое из учреждений получило бы около 136 тысяч рублей.

В нашем регионе 17 негосударственных театров. Крупнейшие из них, к примеру, «Коляда-Театр», «Волхонка», «Театрон», Центр современной драматургии, знают далеко за пределами нашей области. Однако пока неизвестно, как именно будут выбирать учреждения, которые получат гранты (видимо, будет создан экспертный совет). Дополнительные сведения о подаче заявок Минкульт не сообщил.

В прошлом году частные театры оказались в очень тяжёлом положении. Длительный карантин и, естественно, отсутствие спектаклей сильно ударили по финансам учреждений. Как поясняла «Облгазете» министр культуры региона Светлана Учайкина, частные театры имеют статус некоммерческих организаций (НКО) и не могут рассчитывать на государственный бюджет.

Понятно, что материальные проблемы этой суммой быстро не решить. Но ведь и капля камень точит, начало положено. Также в этом году частные театры впервые приглашены к участию в программе «Большие гастроли» наряду с государственными федеральными и региональными.