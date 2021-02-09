Артисты Михалкова привезли своевременный спектакль

Полина Борунова в роли Маруси и Георгий Иобадзе в роли доктора Топоркова Фото: Пресс-служба Центра театра и кино под рук. Н.Михалкова

В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля «Цветы запоздалые. Маленький роман» от Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Показ музыкально-драматической постановки прошёл в Свердловской государственной филармонии.

Центр театра и кино Никиты Михалкова создан в 2019 году, его цель – популяризация русской литературы и драматургии, а отличие от других культурных учреждений в том, что ставка сделана именно на молодых артистов, в частности, на выпускников Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Впервые он и его ученики привезли спектакль в Екатеринбург в 2017-м – «Метаморфозы» по Чехову и Бунину. На этот раз актёрский состав немного изменён, а на сцене – вновь Антон Павлович Чехов, но уже в сопровождении Сергея Рахманинова:фрагменты повести «Цветы запоздалые» чередуются с «Шестью музыкальными моментами».

Мы познакомились с современным (но при этом деликатное) прочтением классики от режиссёра и пианистки Анны Айрапетянц, которая выступает и в качестве исполнителя. Впрочем, на сцене два рояля, за вторым – лауреат международных конкурсов Элеонора Карпухова. А одну из главных ролей – доктора Топоркова – играет выпускник Екатеринбургского театрального института Георгий Иобадзе.

И в противопоставление истории о запоздалой любви доктора и Маруси, сам спектакль оказался очень своевременным. Поставили его уже во время пандемии, а первыми зрителями стали как раз врачи, так как часть билетов была подарена тем, кто всё это время продолжает бороться с коронавирусом. Акция, как и сами гастроли, финансируется Благотворительным фондом поддержки Центра театра и кино на Поварской, появившимся в том числе по инициативе екатеринбургского бизнесмена Андрея Симановского.

Кстати, Екатеринбург с Центром театра и кино прощается совсем ненадолго, поскольку в нашем городе состоится региональная премьера долгожданного спектакля Никиты Михалкова «12». Это случится сразу после первого показа на исторической сцене Большого театра, который намечен на 24 апреля.