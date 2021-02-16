«Браво!» возвращается

Сцена из спектакля «Мёртвые души» Нижнетагильского драматического театра Фото: Пресс-служба Нижнетагильского театра драмы

Организаторы областного театрального фестиваля «Браво!» объявили конкурсную афишу. Экспертный совет оценивал спектакли, которые были созданы за прошедший сезон, всего в список номинантов было отобрано 17 работ из 15 театров региона.

Афиша «Браво! – 2020» получилась скромнее по количественному показателю, чем в прежние годы. К примеру, за 2019-й на смотр выдвигалось 24 постановки. Впрочем, пандемией были созданы все условия, чтобы нынешний фестиваль вообще не состоялся. Но искусство победило. Вопреки закрытым залам, ограничительным мерам и непростому финансовому положению, ни государственные, ни частные коллективы не прекращали творить, а некоторые смогли создать даже больше спектаклей, чем обычно за этот период. И только сами театры знают, чего им это стоило.

Напомним, в прошлом сезоне премию «Браво!» вручали не в привычном мае, а осенью, и статуэтки раздали всем номинантам. На этот раз фестиваль возвращается к традиционному конкурсному формату. «В 2021 году мы планируем показы фестиваля в последних числах мая. Экспертный совет, как и всегда, выезжал в муниципалитеты, чтобы оценить спектакли» – рассказывала «ОГ» министр культуры области и председатель Свердловского отделения СТД РФ Светлана Учайкина.

География «Браво!» – максимально разнообразна, зрители фестиваля увидят постановки коллективов из Нижнего Тагила, Новоуральска, Ирбита, Серова, Краснотурьинска, Каменск-Уральского и, конечно, Екатеринбурга.

К своим истокам

В этом разделе эксперты остановили выбор на четырёх очень разных спектаклях, которые всё же кое-что объединяет. Во-первых, отмечен восстановленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мюзикл Свердловского театра музыкальной комедии «Храни меня, любимая» («ОГ» подробно рассказывала о нём в номере за 14.03.2020). До фестиваля «Браво!» зрители могут увидеть его 23 февраля.

Во-вторых, новоуральский Театр музыки, драмы и комедии тоже не прогадал, вернув на сцену классику жанра оперетты – «Летучую мышь». Правда, теперь, благодаря джазовым аранжировкам и атмосфере эпохи «Великого Гэтсби», спектакль тяготеет к мюзиклу. Следующий показ на родной сцене театра состоится 5 марта. Пусть читателей не смущает, что в конкурсе нет мюзикла «Серебряное копытце», который в восьми категориях претендует в этом году на «Золотую маску»: спектакль был заявлен на «Браво! – 2019».

Второй год подряд в афишу «Браво!» попадает «Свадебка» от Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы». Свой легендарный спектакль на музыку СтравинскогоТатьяна Баганова создала в 1999 году. «Свадебка» была невероятно успешна и у зрителей, и у критиков. О последнем свидетельствует многочисленное количество наград самых разных уровней. Спустя 10 лет было решено вернуться к этому произведению, но уже с другой визуальной интерпретацией и обновлённой хореографией.

Свердловская детская филармония зашла на ещё один любимый многими сюжет, представив премьеру «для меломанов от 6 лет и старше» – «Айболит суперстар». Традиционной наградой «Браво!» является статуэтка «За лучший спектакль для детей», и тут филармония будет конкурировать лишь с коллегами из театров кукол.

Бенефис Шерешевского

Нижнетагильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка номинирован сразу за два спектакля – «Мёртвые души» и «Молоко». Ставить Гоголя был приглашён питерский режиссёр Андрей Гончаров. Правда, процесс изрядно растянулся из-за пандемии – в марте Гончаров со своей группой вынуждены были улететь домой, и премьера состоялась под конец 2020-го.

«В этом спектакле – настоящий Гоголь, опередивший время. При жизни его многие не понимали, обвиняли и преследовали. Сегодня мы не помним ни одной фамилии гоголевских хейтеров, а его «Мёртвые души» живут в веках! Наши «Мёртвые души» получились одним из самых стильных спектаклей репертуара», – отмечает худрук театра Игорь Булыгин.

За постановку пьесы Екатерина Мавроматис«Молоко» взялся московский режиссёр Пётр Шерешевский. Многие помнят созданный им спектакль «Сучилища» на сцене Серовского театра драмы, с ним коллектив взял Гран-при «Браво!» и неоднократно был номинирован на «Маску». Выходит, этот режиссёр чувствует и нашу аудиторию, и уральских артистов, потому что каждая его работа здесь – событие.

А поскольку в театре нет малой сцены, спектакль «Молоко» играют прямо в фойе, на лестнице, что только сильнее подогревает зрительский интерес.

Ещё один спектакль в конкурсе «Браво!» от Петра Шерешевского – «Эмже. Обратная перспектива» каменск-уральского театра «Драма номер три». В основе постановки – пьеса Ивана Тургенева «Месяц в деревне», вот только действие перенесено в наши дни, на знаменитую Рублёвку.

Возвратился в афишу фестиваля после небольшого отсутствия уже упомянутый Серовский театр драмы. Экспертный совет выделил работу нового главного режиссёра коллектива – Александра Сысоева. Это моноспектакль «Море. Звёзды. Олеандр» по пьесе Марии Малухиной. Какое-то время Серовский театр в связи с кадровой ситуацией находился в своеобразной «зоне турбулентности», и видя первые большие успехи обновлённого коллектива, хочется верить, что непростой период они уже преодолели.

И второй год подряд (после долгого перерыва) на «Браво!» выдвинут Ирбитский драматический театр. И снова с постановкой от худрука пермского театра «У моста» Сергея Федотова. На этот раз он отошёл от излюбленной драматургии Мартина Макдонаха к русской классике – гоголевской «Женитьбе». С этим спектаклем ирбитчане уже ездили в Пермь, теперь им предстоит показаться и екатеринбургскому зрителю.

Афиша Музыкальный театр «Храни меня, любимая», Свердловский театр музыкальной комедии

«Свадебка», «Провинциальные танцы»

«Айболит суперстар», Свердловская детская филармония

«Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск). Драматический театр «Марьино поле», Свердловский театр драмы

«Пиковая дама», Екатеринбургский ТЮЗ= «Plug and Play», Театральная платформа «В Центре»

«Молоко», «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр

«Эмже. Обратная перспектива», «Драма номер три» (Каменск-Уральский)

«Море, звезды, олеандр», Серовский театр драмы«Женитьба», Ирбитский драматический театр. Театр кукол «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол

«Хармс», Екатеринбургский театр кукол

«Ревизор», Нижнетагильский театр кукол

«Колобок», Новоуральский театр кукол «Сказ»

«Умная собачка Соня», Краснотурьинский театр кукол.

Опубликовано в №028 от 17.02.2021