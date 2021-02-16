«Браво!» возвращается

Организаторы областного театрального фестиваля «Браво!» объявили конкурсную афишу. Экспертный совет оценивал спектакли, которые были созданы за прошедший сезон, всего в список номинантов было отобрано 17 работ из 15 театров региона.
Афиша «Браво! – 2020» получилась скромнее по количественному показателю, чем в прежние годы. К примеру, за 2019-й на смотр выдвигалось 24 постановки. Впрочем, пандемией были созданы все условия, чтобы нынешний фестиваль вообще не состоялся. Но искусство победило. Вопреки закрытым залам, ограничительным мерам и непростому финансовому положению, ни государственные, ни частные коллективы не прекращали творить, а некоторые смогли создать даже больше спектаклей, чем обычно за этот период. И только сами театры знают, чего им это стоило.
Напомним, в прошлом сезоне премию «Браво!» вручали не в привычном мае, а осенью, и статуэтки раздали всем номинантам. На этот раз фестиваль возвращается к традиционному конкурсному формату. «В 2021 году мы планируем показы фестиваля в последних числах мая. Экспертный совет, как и всегда, выезжал в муниципалитеты, чтобы оценить спектакли» – рассказывала «ОГ» министр культуры области и председатель Свердловского отделения СТД РФ Светлана Учайкина.
География «Браво!» – максимально разнообразна, зрители фестиваля увидят постановки коллективов из Нижнего Тагила, Новоуральска, Ирбита, Серова, Краснотурьинска, Каменск-Уральского и, конечно, Екатеринбурга.
К своим истокам
В этом разделе эксперты остановили выбор на четырёх очень разных спектаклях, которые всё же кое-что объединяет. Во-первых, отмечен восстановленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мюзикл Свердловского театра музыкальной комедии «Храни меня, любимая» («ОГ» подробно рассказывала о нём в номере за 14.03.2020). До фестиваля «Браво!» зрители могут увидеть его 23 февраля.
Во-вторых, новоуральский Театр музыки, драмы и комедии тоже не прогадал, вернув на сцену классику жанра оперетты – «Летучую мышь». Правда, теперь, благодаря джазовым аранжировкам и атмосфере эпохи «Великого Гэтсби», спектакль тяготеет к мюзиклу. Следующий показ на родной сцене театра состоится 5 марта. Пусть читателей не смущает, что в конкурсе нет мюзикла «Серебряное копытце», который в восьми категориях претендует в этом году на «Золотую маску»: спектакль был заявлен на «Браво! – 2019».
Второй год подряд в афишу «Браво!» попадает «Свадебка» от Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы». Свой легендарный спектакль на музыку СтравинскогоТатьяна Баганова создала в 1999 году. «Свадебка» была невероятно успешна и у зрителей, и у критиков. О последнем свидетельствует многочисленное количество наград самых разных уровней. Спустя 10 лет было решено вернуться к этому произведению, но уже с другой визуальной интерпретацией и обновлённой хореографией.
Свердловская детская филармония зашла на ещё один любимый многими сюжет, представив премьеру «для меломанов от 6 лет и старше» – «Айболит суперстар». Традиционной наградой «Браво!» является статуэтка «За лучший спектакль для детей», и тут филармония будет конкурировать лишь с коллегами из театров кукол.
Бенефис Шерешевского
Нижнетагильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка номинирован сразу за два спектакля – «Мёртвые души» и «Молоко». Ставить Гоголя был приглашён питерский режиссёр Андрей Гончаров. Правда, процесс изрядно растянулся из-за пандемии – в марте Гончаров со своей группой вынуждены были улететь домой, и премьера состоялась под конец 2020-го.
«В этом спектакле – настоящий Гоголь, опередивший время. При жизни его многие не понимали, обвиняли и преследовали. Сегодня мы не помним ни одной фамилии гоголевских хейтеров, а его «Мёртвые души» живут в веках! Наши «Мёртвые души» получились одним из самых стильных спектаклей репертуара», – отмечает худрук театра Игорь Булыгин.
За постановку пьесы Екатерина Мавроматис«Молоко» взялся московский режиссёр Пётр Шерешевский. Многие помнят созданный им спектакль «Сучилища» на сцене Серовского театра драмы, с ним коллектив взял Гран-при «Браво!» и неоднократно был номинирован на «Маску». Выходит, этот режиссёр чувствует и нашу аудиторию, и уральских артистов, потому что каждая его работа здесь – событие.
А поскольку в театре нет малой сцены, спектакль «Молоко» играют прямо в фойе, на лестнице, что только сильнее подогревает зрительский интерес.
Ещё один спектакль в конкурсе «Браво!» от Петра Шерешевского – «Эмже. Обратная перспектива» каменск-уральского театра «Драма номер три». В основе постановки – пьеса Ивана Тургенева «Месяц в деревне», вот только действие перенесено в наши дни, на знаменитую Рублёвку.
Возвратился в афишу фестиваля после небольшого отсутствия уже упомянутый Серовский театр драмы. Экспертный совет выделил работу нового главного режиссёра коллектива – Александра Сысоева. Это моноспектакль «Море. Звёзды. Олеандр» по пьесе Марии Малухиной. Какое-то время Серовский театр в связи с кадровой ситуацией находился в своеобразной «зоне турбулентности», и видя первые большие успехи обновлённого коллектива, хочется верить, что непростой период они уже преодолели.
И второй год подряд (после долгого перерыва) на «Браво!» выдвинут Ирбитский драматический театр. И снова с постановкой от худрука пермского театра «У моста» Сергея Федотова. На этот раз он отошёл от излюбленной драматургии Мартина Макдонаха к русской классике – гоголевской «Женитьбе». С этим спектаклем ирбитчане уже ездили в Пермь, теперь им предстоит показаться и екатеринбургскому зрителю.
Афиша
Музыкальный театр
- «Храни меня, любимая», Свердловский театр музыкальной комедии
- «Свадебка», «Провинциальные танцы»
- «Айболит суперстар», Свердловская детская филармония
- «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск).
Драматический театр
- «Марьино поле», Свердловский театр драмы
- «Пиковая дама», Екатеринбургский ТЮЗ= «Plug and Play», Театральная платформа «В Центре»
- «Молоко», «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр
- «Эмже. Обратная перспектива», «Драма номер три» (Каменск-Уральский)
- «Море, звезды, олеандр», Серовский театр драмы«Женитьба», Ирбитский драматический театр.
Театр кукол
- «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол
- «Хармс», Екатеринбургский театр кукол
- «Ревизор», Нижнетагильский театр кукол
- «Колобок», Новоуральский театр кукол «Сказ»
- «Умная собачка Соня», Краснотурьинский театр кукол.
Опубликовано в №028 от 17.02.2021