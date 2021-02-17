Экс-глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула МХАТ

Татьяна Ярошевская была исполнительным директором театра с сентября 2019 года. Фото: Алексей Кунилов

Исполнительный директор Московского художественного академического театра им. Горького Татьяна Ярошевская ушла с поста. Исполняющим обязанности назначен бывший зам и заведующий труппой Олег Михайлов.

Об этом сообщили в пресс-службе МХАТ.

Татьяна Ярошевская была исполнительным директором театра с сентября 2019 года. В том же году в МХАТ пришёл и Олег Михайлов. До этого он почти 40 лет служил в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского, последние 10 лет – директором. Известно также, что он создавал музей-квартиру Александра Солженицына.

До 2019 года Татьяна Ярошевская около 15 лет возглавляла управление культуры в Екатеринбурге. Она курировала создание центра "Эрмитаж-Урал", проведение форума "Культуралика", а также исследование о культурной ситуации в городе "Екатеринбургский пульс". Предложение перейти в МХАТ Татьяне Ярошевской сделал Эдуард Бояков, который набирал новую команду в качестве художественного руководителя МХАТа.