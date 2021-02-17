Экс-глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула МХАТ

Исполнительный директор Московского художественного академического театра им. Горького Татьяна Ярошевская ушла с поста. Исполняющим обязанности назначен бывший зам и заведующий труппой Олег Михайлов.
Об этом сообщили в пресс-службе МХАТ.
Татьяна Ярошевская была исполнительным директором театра с сентября 2019 года. В том же году в МХАТ пришёл и Олег Михайлов. До этого он почти 40 лет служил в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского, последние 10 лет – директором. Известно также, что он создавал музей-квартиру Александра Солженицына.
До 2019 года Татьяна Ярошевская около 15 лет возглавляла управление культуры в Екатеринбурге. Она курировала создание центра "Эрмитаж-Урал", проведение форума "Культуралика", а также исследование о культурной ситуации в городе "Екатеринбургский пульс". Предложение перейти в МХАТ Татьяне Ярошевской сделал Эдуард Бояков, который набирал новую команду в качестве художественного руководителя МХАТа.
Татьяна Ярошевская родилась 8 марта 1963 года в п. Верхние Серьги Нижне-Сергинского района Свердловской области. Окончила искусствоведческий факультет УрГУ им. А.М.Горького по специальности "История искусств". До 2004 года она также возглавляла Комитет по делам молодёжи администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, Комитет по связям с общественностью мэрии, главным редактором медиа-холдинга "Уральский рабочий".