Николай Коляда получил премию «Фигаро» имени Андрея Миронова

Николая Коляду отметили за «служение театральному Отечеству и подвижничество в развитии негосударственных театров в России» Фото: Алексей Кунилов

Драматург, театральный режиссёр, создатель и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда получил национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Его отметили «За служение театральному Отечеству и подвижничество в развитии негосударственных театров в России».

Среди лауреатов 2021 года – два худрука. Руководитель Московского театра им. Пушкина Евгений Писарев и Николай Коляда, которые, как отметили организаторы премии, «преодолевают вместе с артистами все невзгоды постковидного театрального пространства».

Также «Фигаро» в числе прочих в 2021 году получили Ирина Муравьёва, Александр Михайлов, Вениамин Смехов, Сергей Никоненко.

Премия имени Андрея Миронова вручается с 2011 года. Это происходит в день рождения актёра – 8 марта в Санкт-Петербурге на сцене театра «Русская антреприза». Среди свердловчан её получали актёр «Коляды» Олег Ягодин, а также уроженец Столицы Урала Альберт Филозов.

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