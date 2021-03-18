Екатеринбургский театр кукол. Год спустя

Так будет выглядеть фойе третьего этажа. Предоставлено Екатеринбургским театром кукол

В воскресенье, 21 марта, отмечается Международный день театра кукол. Накануне праздника Екатеринбургский театр кукол пригласил в гости журналистов, чтобы показать, как обстоят дела с реконструкцией родного здания учреждения по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 143.

Символично, что последний спектакль в стенах этого здания был сыгран год назад – 17 марта, после чего театры закрыли из-за пандемии. Чтобы не упускать время и скорее начать реконструкцию, уже в апреле 2020-го Екатеринбургский кукольный начал переезд на место временной дислокации – в здание бывшего кинотеатра «Колизей», где базируется до сих пор.

За это время прошли два основных этапа капитального ремонта Екатеринбургского театра кукол – отреставрированы фасад, кровля, заменены внутренние и наружные коммуникации, модернизировано световое и звуковое оборудование. Также завершены все «грязные» работы, поэтому уже началась стадия отделки внутренних помещений, в чём мы и убедились.

Директор театра Пётр Стражников провёл для нас небольшую экскурсию – мы увидели, как на первом этаже преображаются фойе, кафе, «Мамин зал» и самое интересное – Большой зал. Во-первых, гораздо современнее с технической точки зрения станет сама сцена – часть оборудования, в том числе та, которая будет подниматься из так называемой ямы, уже смонтирована. Во-вторых, модернизируют проекционные экраны (на потолке и на стенах), которые дополняют театральное действо, полностью погружая ребят в мир театра. А в-третьих, конечно, изменится зрительный зал. Самое главное – появятся удобные кресла-трансформеры. Раньше детям предлагали подушечки, чтобы было комфортнее, теперь необходимости в этом не будет.

Уже сейчас можно понять, как будет выглядеть Большой зал. Фото: Алексей Кунилов

Поднимаемся на третий этаж в малый зал – он полностью задуман как трансформер. Рассчитан этот зал на 80 мест, а сиденья можно будет легко переставлять в зависимости от спектакля. Также теперь сюда смогут попасть люди с ограниченными возможностями – для этого предусмотрены и подъёмное устройство, и специальные кресла.

Помимо нынешнего вида помещений, нас познакомили с эскизами интерьеров – и картинка сложилась. В театре должно стать очень светло, празднично, волшебно. Впрочем, волшебство начнётся ещё до того, как маленькие, да и взрослые зрители переступят порог учреждения. Мы уже писали о крайне необычном кинетическом театре, который расположится на фасаде, ближе к завершению ремонта, о нём раскрывают всё больше подробностей.

Пётр Стражников нежно называет эту сложную систему – театриками. С двух сторон – и с улицы Малышева, и с Мамина-Сибиряка в окошках будут появляться оживающие куклы. Понятно, что открываться они будут по времени, поскольку капризная уральская погода не позволит фигуркам всё время быть на виду. Но и фигурки – слово, наверное, не самое подходящее. Куклы изготавливают размером от метра до двух.

Фото: Предоставлено Екатеринбургским театром кукол

Всего их будет семь. Один из них Петрушка, а ещё шесть – его коллеги из разных стран: Франции, Германии, Англии…

– Каждый из этих героев – душа своего народа. И мы своими средствами попытаемся соединить этих персонажей из разных стран, подружить их, – поясняет идею Пётр Степанович.

Помимо кукол, на обоих фасадах мы увидим огромные часы, в определённое время (сейчас решают, в какое именно) они будут исполнять гимн Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1958 года – «Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч», – вероятно, есть ещё те, кто помнит эти строчки…

Насладиться кинетическим театром можно будет, находясь напротив – в сквере рядом с театром «Урал Опера Балет». Во время экскурсии даже появилась идея – устроить общественное голосование на тему: как назвать сквер, который окружают несколько культурных объектов.

Пётр Стражников также поделился идеей периодически делать улицу Мамина-Сибиряка пешеходной.

– Рядом два театра, практически через дорогу – зоопарк. От коллег поступали предложения – на выходные и праздничные дни улицу Мамина-Сибиряка делать пешеходной. Насколько она реализуема… посмотрим.

Малый зал Фото: Алексей Кунилов

Пётр Стражников. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Предоставлено Екатеринбургским театром кукол

Фото: Предоставлено Екатеринбургским театром кукол

Фото: Предоставлено Екатеринбургским театром кукол

Важно Ремонт Екатеринбургского театра кукол обойдётся в 352 млн рублей. Поскольку работы проходят в рамках нацпроекта «Культура», 93 процента средств выделены из федерального бюджета. Завершить реконструкцию планируют к декабрю этого года.