Евгений Куйвашев поздравил уральских служителей и поклонников театра с праздником

Накануне Дня театра "ОГ" взглянула из-за кулис на российскую премьеру оперы "Любовь издалека" в "Урал. Опера. Балет". Фото: Алексей Кунилов

27 марта отмечается Международный день театра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских служителей и поклонников театрального искусства, отметив, что регион занимает третье место в России по количеству театров.

Глава региона вспомнил о закрытии театров и прекращении репетиций и гастролей на несколько месяцев в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"Приятно отметить, что высокий творческий потенциал, мастерство и талант позволили преодолеть трудности и перестроиться на работу в новых форматах. Многие театры организовали онлайн трансляции или размещали записи в Интернете. Сейчас, когда антиковидные меры постепенно снимаются театральная жизнь входит в привычное русло, растёт заполняемость залов", - напомнил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, в прошлом году за счёт субсидий в размере 52 млн рублей театры Екатеринбурга и Нижнего Таила закупили, в том числе световое и звуковое оборудование. Ещё 33 млн рублей было направлено на поддержку театров в свердловских городах с численностью населения до 300 тысяч. Средства получили театры Новоуральска, Краснотурьинска, Серова, Каменска-Уральского, Первоуральска и Ирбита.

"Уважаемые работники театра: актёры, режиссёры, художники, осветители, звукооператоры, гримёры, костюмеры, работники сцены! Благодарю вас за весомый вклад в развитие культуры и творческой среды региона, духовно-нравственное воспитание молодёжи, повышение качества жизни уральцев", - говорится в поздравлении губернатора, опубликованном в субботнем номере "Областной газеты".

Евгений Куйвашев пожелал им здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения, интересных премьер и благодарных зрителей.

Накануне Дня театра "ОГ" взглянула из-за кулис на российскую премьеру оперы "Любовь издалека" в "Урал. Опера. Балет".

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