Рэндл Патрик Макмёрфи и сестра Рэтчед. Ирина Ермолова и Вячеслав Хархота задействованы в главных ролях новой постановкиФото: Павел Ворожцов

В Свердловском академическом театре драмы премьера – представлен спектакль по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Новая постановка Дмитрия Зимина сложна для восприятия, но можно ли на такие темы говорить просто?

Конечно, Театр драмы не в первый раз берётся за «Гнездо». Постановка была в 1987 году под названием «А этот выпал из гнезда…». В её основе лежала пьеса Дейла Вассермана. К слову, новый спектакль театр посвящает памяти ушедшего из жизни в январе этого года Юрия Лахина – актёра, сыгравшего главного героя – Рэндла Патрика Макмёрфи – в том самом спектакле.

В 2021-м за драматургию отвечала Ирина Васьковская. Режиссёром стал Дмитрий Зимин, художником – Владимир Кравцев. Задача перед последним стояла не самая простая. С одной стороны, действие происходит в границах психиатрической клиники, что само по себе камерно. С другой же – необходимо было как-то разнообразить эти четыре угла. То есть внести динамику туда, где, по сюжету, её нет годами.

Сам же сюжет, думаю, многим знаком. Его, кажется, даже можно описать в двух предложениях: Рэндл Патрик Макмёрфи переведён в психиатрическую больницу из тюрьмы. Он свободолюбив, дерзок, любит азартные игры, но в какой-то момент понимает, что просто пересидеть в лечебнице не получится, и дело тут в старшей сестре Рэтчед.

Это, скажем, завязка сюжета. Глубинные нити, что тянутся по ходу этого, безусловно, многослойного произведения, зрителям предстоит разгадывать на протяжении почти трёх часов – столько длится спектакль. Повторимся: воспринимать его сложно. Динамики даже по меркам театральной постановки совсем мало. Главная декорация – больничная палата – сделана в виде полукруга, а над ней висит люстра, где лампы – в форме крестов.

Пол в палате сделан под наклоном, как бы показывая неровность жизни, которую ведут обитатели больницы. Их несколько, у всех у них разные характеры, разная боль, но, одетые в белую одежду, они поначалу кажутся одной массой, уже потерявшей свою индивидуальность. Встормошит их Макмёрфи, словно вихрь ворвавшийся в их покорное царство. Точнее, попытается это сделать.

Вячеслав Хархота, исполняющий главную роль, с «белой» действительностью мириться никак не хочет. Главный бунтарь похож и на литературного героя, и на самого известного киногероя – Джека Николсона из одноимённой картины Милоша Формана. Правда, у Хархоты другие задачи. Николсон, чья харизма буквально просачивалась через экран к зрителю, всё же играл в кино, где оператор часто выхватывал крупные планы. Макмёрфи, показанный в театре, больше берёт фактурой, действием, заполняя собой пустое пространство больничной палаты.

Сестру Рэтчед играет Ирина Ермолова. Именно в её лице проявляется «система», которая окутала незримой властью всю больницу. И не случайно, в самом начале Рэтчед появляется на некой трибуне, установленной над всей палатой. Почти метафора диктатуры, в которой личность человека легко ломается в нужную сторону. Предстоит сломать и Макмёрфи, который в какой-то момент это поймёт, но бороться будет невозможно.

Этот вопрос, кажется, молчаливо висит в воздухе по ходу всего спектакля. Что возможно, а что нет? Так, и Дмитрий Зимин ставит вопрос: у человека можно забрать личность, но можно ли забрать внутреннюю свободу? Тема этой самой свободы, поднятая Кизи почти 60 лет назад в бурные времена американской истории, не потеряла актуальности и в наши дни. «Тот, кто признал власть волка – становится кроликом», – говорит один из героев. Но от волка убежать гораздо сложнее, а уже тем более в рамках больничной палаты.

Новый спектакль Театра драмы сложно смотреть. И ещё сложнее в него вникать. Но удивительнее то, насколько долгим остаётся от него послевкусие. Не буду скрывать, что первое впечатление от постановки было, скорее, смешанным. Малая динамичность и хронометраж оказывали свой эффект. Но чем больше проходило времени, тем больше я задумывался об обитателях той маленькой палаты… Эффект присутствия оказался настолько высоким, что стало казаться, будто я смотрел в стекло больницы, а потом, не выдержав, ушёл. А они остались.

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