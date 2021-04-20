Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургский театр кукол представил премьеру – спектакль «Счастливый Принц» по мотивам одноимённой сказки Оскара Уайльда.

Актёр театра Николай Бабушкин выступил здесь сразу в четырёх главных ролях – автора своей версии классического сюжета, режиссёра, художника и рассказчика. Причём к первоисточнику он отнёсся не по-современному бережно: сохранив сюжет Уайльда, дополнил историю подробностями, которые изначально остались за кадром. Настоящая литература не нуждается в переносе в «наши дни», чтобы оставаться актуальной.

Спектакль получился интересным, и вот почему. Сейчас на многих стадионах и во дворцах спорта в борьбе за зрителя устраивают детские игровые комнаты, чтобы дети, которых пока не сильно волнуют очки, голы и секунды, могли бы заняться чем-нибудь более для них интересным, а родители в это время были бы спокойны, что их чада под присмотром.

Пристроить куда-то родителей, которые наизусть знают все коллизии «Трёх поросят» или «Курочки Рябы» тоже можно, но сложнее. Но есть и другой путь. Конечно, для занятых добыванием хлеба насущного родителей провести час вместе с ребёнком уже достаточное условие, чтобы не считать это время бездарно потерянным. А если ещё и с пользой его провести…

То, что современный кукольный театр может ставить не только детские, но и вполне взрослые спектакли – это уже общее место. Но детей на них не пускают. А вот сделать спектакль для всех – это уже высший пилотаж. «Счастливый Принц» получился именно таким многослойным, где зритель каждого возраста найдёт своё.

Для детей это будет яркий, увлекательный и поучительный рассказ о том, как важно и нужно помогать нуждающимся (Ласточка: «Странно – на улице стужа, а мне совсем не холодно». Принц: «Это потому, что ты сделала доброе дело»). И в противоположность этому образы хозяев города. Тут уж самое настоящее, как писал другой классик, срывание всех и всяческих масок. Лицемерие и жадность богачей подчёркиваются и сочными репликами, и технически незатейливыми, но очень наглядными спецэффектами.

А для взрослых же здесь есть масса (в том числе и вполне случайных) параллелей. Например, реплика Ласточки о том, что её подруги улетели в Египет, а она осталась. Тут, конечно, можно было бы на злобу дня переформулировать на «подруги успели улететь в Турцию», но и без того ассоциация с проблемами, возникшими у многих российских отпускников даже против воли авторов (и Оскара Уайльда, и Николая Бабушкина), вылезает на поверхность и вызывает острое чувство сопереживания.

Или, например, есть прекрасный персонаж – Советник, который почувствовал себя плохо, конечно же, не из-за того, что съел целого поросёнка, а потому, что беспокоится о детях. Правда, беспокойство это выражается желанием издать указ, запрещающий детям видеть сны. Или заглавный герой Счастливый Принц, который жил в роскошном дворце, окружённом высокой стеной, и не подозревал, что творится вокруг. А потом, став памятником и вознесясь на постамент, увидел все людские беды. И раздал при помощи Ласточки украшавшие его рубины, сапфиры и золотую обшивку тем, кто был болен, голоден и не согрет.

Ласточка, так и не улетевшая в Египет, замёрзла, раздавший золотую обшивку памятник разрушился. Люди, которым помогли главные герои, не стали богаче, но стали добрее. На финале, символизирующем торжество добра и справедливости, некоторые взрослые вытирали слёзы.

И действительно, история получилась пронзительная и на самом деле очень глубокая – о готовности к самопожертвованию, которая в современном обществе многими воспринимается как рудимент вроде копчика, напоминающий о существовании хвоста у наших далёких предков. Да, по-своему правы те, кто говорит, что гораздо умнее жить за идею, а не умирать за неё. Но с другой стороны, не менее правы, утверждающие, что если в вашей жизни нет того, ради чего вы готовы умереть, то и жить не стоит.

Жизнеутверждающий финал поможет маленьким зрителям избежать чувства полной безнадёги. Взрослые, разумеется, на своём опыте убедились, что даже самые благородные жертвы часто бывают напрасными. А кто-то и вовсе вспомнит «теорию целого кафтана», высказанную в «Преступлении и наказании» Достоевского.

Но детям об этом знать пока не обязательно. Всему своё время.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Фото: Алексей Кунилов