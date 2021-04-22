«Сильва» Свердловской музкомедии награждена двумя «Золотыми масками»

Дмитрий Белов. Скриншот трансляции церемонии награждения

В Москве, в концертном зале «Зарядье», проходит церемония награждения главной национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году в двух номинациях отмечен спектакль «Сильва» Свердловского театра музыкальной комедии.

«Сильва» была выдвинута на премию в восьми категориях. В итоги жюри отметило Дмитрия Белова за лучшую режиссуру и Дмитрия Волосникова за лучшую дирижёрскую работу.

За историю Свердловской музкомедии это девятая версия знаменитейшей оперетты. Музыка Имре Кальмана для постановки была взята с оригинальной партитуры, но каждый номер освежён новой аранжировкой.

Режиссёр спектакля Дмитрий Белов начинал карьеру как раз в Музкомедии, однако позже сотрудничал с театрами в других городах. В Екатеринбург Дмитрий вернулся в 2006 году, поставив ремикс-оперу «Фигаро», за неё Свердловская музкомедия тоже получила две «Маски». Интервью Дмитрия Белова «ОГ» можно прочитать здесь.

Во время награждения Дмитрий Белов вспоминал многолетнего директора Свердловского театра музыкальной комедии Михаила Сафронова, для которого это был один из последних проектов.

Всего у свердловских театров на «Золотую маску – 2021» было 24 номинации. На победу претендовали «Провинциальные танцы», Свердловский театр музыкальной комедии и новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Напомним, что председателем жюри музыкального театра в этом году стал Вячеслав Самодуров.