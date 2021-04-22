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Культура / Театр
22 апреля 2021, 22:54

Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии отмечен специальной «Золотой маской»

Приз из рук председателя жюри музыкального театра Вячеслава Самодурова получил директор Театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин. Скриншот трансляции церемонии награждения

Приз из рук председателя жюри музыкального театра Вячеслава Самодурова получил директор Театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин. Скриншот трансляции церемонии награждения

В Москве, в концертном зале «Зарядье», проходит церемония награждения главной национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году впервые заветной «маской» отмечен свердловский коллектив не из Екатеринбурга – это новоуральский Театр музыки, драмы и комедии.

Коллектив удостоен специального приза жюри «За нестандартность репертуарного мышления».

Напомним, что театр из Новоуральска был выдвинут в девяти номинациях: в восьми – «Серебряное копытце» и в категории «Эксперимент» была представлена постановка «Широта».

Музыкальная сказка «Серебряное копытце» была выпущена к 140-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова.

Приз из рук председателя жюри музыкального театра Вячеслава Самодурова получил директор Театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин.

Всего у свердловских театров на «Золотую маску – 2021» было 24 номинации. На победу претендовали «Провинциальные танцы», Свердловский театр музыкальной комедии и новоуральский Театр музыки, драмы и комедии.

Сюжет

"Золотая маска" - 2021
Всё о 27-й российской национальной театральной премии «Золотая Маска».

Областная газета Свердловской области

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