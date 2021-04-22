У театров Свердловской области три награды на «Золотой маске-2021»

Дмитрий Белов. Скриншот трансляции церемонии награждения

В Москве, в концертном зале «Зарядье», состоялась церемония вручения главной национальной театральной премии «Золотая маска». У коллективов нашего региона – три награды. Отмечены Свердловский театр музыкальной комедии и новоуральский Театр музыки, драмы и комедии.

В этом году свердловчане были выдвинуты на соискание премии в 24 номинациях. Комиссия определила в список финалистов постановки «Личность» и «Сердце на его рукаве» («Провинциальные танцы»), «Серебряное копытце» и «Широта» новоуральского Театра музыки, драмы и комедии, а также спектакль «Сильва» Свердловского театра музыкальной комедии.

В категории «Оперетта-мюзикл» жюри остановило выбор на «Сильве» Свердловского театра музыкальной комедии: «масками» отмечены Дмитрий Белов за лучшую режиссуру и Дмитрий Волосников за лучшую дирижёрскую работу.

И впервые заветной «маски» удостоен свердловский коллектив не из Екатеринбурга – это новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Коллектив получил специальный приз жюри «За нестандартность репертуарного мышления».

Таким образом, теперь в копилке Свердловской области – уже 58 «Золотых масок».

Напомним, что председателем жюри музыкального театра в этом году стал Вячеслав Самодуров.