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Культура / Театр
23 апреля 2021, 12:30

Евгений Куйвашев поздравил коллективы свердловских театров с получением "Золотых масок"

  Анна Митчина
Золотая маска

В Свердловскую область привезут три награды. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил коллективы свердловских театров с победой в национальной театральной премии "Золотая маска". Он уделил внимание каждому награждённому театру.

Обращаясь к Свердловскому театру музыкальной комедии, глава региона отметил, что он искренне рад успеху театра. Евгений Куйвашев сказал, что такие престижные награды всегда вдохновляют, мотивируют коллектив, и дарят мощный заряд энергии для следующих задумок и свершений.

Новоуральскому Театру музыки, драмы и комедии губернатор пожелал оптимизма, созидательного настроя, новых ярких постановок и горячей любви публики, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, награждение прошло 22 апреля в Москве. Свердловские театры были представлены в 24 номинациях. Спектакль Свердловского театра музыкальной комедии "Сильва" получил награды в двух категориях: за лучшую режиссуру и лучшую дирижёрскую работу. Третью "маску" получил новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Их наградили специальным призом жюри "За нестандартность репертуарного мышления".

Областная газета Свердловской области

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