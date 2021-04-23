Время театрального МАСКАрада

Геннадий Богатырёв/Департамент информполитики СО/Скриншоты трансляции награждения

В концертном зале «Зарядье», огласили имена победителей премии «Золотая маска-2021». После пандемийного 2020-го, когда театры страны практически на полгода были выключены из полноценного творческого процесса, представить столько спектаклей на суд жюри (экспертные советы отсмотрели 902 постановки по всей стране) – уже чудо. А то, что церемонию награждения удалось провести в очном формате, оценили абсолютно все участники. Да, без традиционных масок на лице не обошлось, но главные маски этого вечера были, как всегда, прекрасны и, как всегда, принесли их обладателям только радость.

Из-за бесконечных переносов прошлого года «Золотую маску-2020» вручали уже в ноябре. Получается, что между двумя торжественными церемониями прошло всего полгода, вроде как мы не успели соскучиться. Но осенью была онлайн-встреча – с вынужденными техническими неполадками, скомканными речами и лишь виртуальными вручениями наград.

На этот раз всё было как положено. Несколько изменилась лишь география – из Большого театра гости «Маски» даже не переехали, а образно скажем, прогулялись до современного, нарядного концертного зала «Зарядье».

Оперетта возвращается

Девять лет подряд без наград с этого фестиваля из Москвы не возвращался Екатеринбургский театр оперы и балета. До «золотомасочного» юбилея не хватило всего одного года, одной премии, но обстоятельства сложились именно так. А пока в категории «Музыкальный театр» на первый план вышли современный танец и оперетта.

Свердловские коллективы были выдвинуты на соискание премии в 24 номинациях. Комиссия определила в список финалистов постановки «Личность» и «Сердце на его рукаве» Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы», спектакли «Серебряное копытце» и «Широта» новоуральского Театра музыки, драмы и комедии и оперетту «Сильва» Свердловского театра музыкальной комедии.

В современном балете жюри отдало предпочтение Санкт-Петербургу – Мариинскому театру («Русские тупики-II») и проекту Ксении Михеевой («Последнее чаепитие»). Подавляющее большинство наград за классический балетный спектакль было отдано Большому театру («Жизель»).

А вот оперетта жива как раз регионами. В прошлом сезоне почти все «маски» достались пермскому Театр-Театру за постановку «Винил», в этом году жюри разделилось, отметив в разных номинациях сразу несколько работ, что говорит и об интересе к жанру и о его развитии.

Так, лучшим спектаклем в категории «Оперетта-Мюзикл» стала работа Музыкального театра Новосибирска – «Фома» об истории любви Эльмиры и Юрия Шевчуков, приз за «Лучшую женскую роль» досталась Марии Евтеевой, исполнительнице главной роли в «Капитанской дочке» Алтайского музыкального театра.

Свердловская «Сильва» выдвигалась в восьми номинациях, и две из них сыграли. Режиссёр спектакляДмитрий Белови дирижёр Дмитрий Волосников поднимались на сцену за наградами друг за другом.

– Я очень рад, что жюри оценило наши общие усилия по возвращению оперетты в театральное пространство, – отметил Дмитрий Белов. – Огромное спасибо всей команде театра! И большая благодарность Михаилу Вячеславовичу Сафронову (директор Музкомедии с 2012 по 2019 год. – Прим. «ОГ»), которого уже почти полтора года нет с нами. Это был сумасшедший ирбитский метеор, который много-много лет зажигал театр. «Сильва» была одним из его последних проектов. Хотя нет, ещё он умудрился успеть пригласить Антона Музыкантского, который поставил у нас «Одолжите тенора». Этот спектакль мы надеемся увидеть в следующей афише «Золотой маски».

Сцена из спектакля "Сильва". Фото: Павел Ворожцов

К слову, «передышка» Екатеринбургского театра оперы и балета позволила художественному руководителю балетной труппы Вячеславу Самодурову возглавить музыкальное жюри премии. Интересно, что своеобразный масочный перерыв получился и у ещё одного многолетнего триумфатора фестиваля – режиссёра Алексея Франдетти, который вручал награды за «Сильву».

«У нас сказка другого характера»

И впервые за время участия свердловских коллективов в конкурсе «Золотой маски» награды был удостоен театр не из Екатеринбурга – специальную премию жюри «За нестандартность репертуарного мышления» присудили Театру музыки, драмы и комедии Новоуральска. «Маску» из рук Вячеслава Самодурова получал директор театра – Андрей КОСТЮШКИН. Мы связались с ним, пока ещё не утихли первые эмоции.

Фото: Скриншот трансляции церемонии награждения

– Андрей Анатольевич, от души поздравляем вас «маской». Тем более что вручена она с такой приятной формулировкой. Это значит, театр идёт правильным путём?

– Большое спасибо! Мы действительно серьёзно работали над разнообразием, ведь город небольшой, и чтобы оставаться востребованными, нужно постоянно что-то придумывать, удивлять. Здорово, что экспертный совет это увидел и оценил. Приятно, что труды последнего времени дали такой кумулятивный эффект, и что мы уже можем конкурировать с такими грандами, как Новосибирск, Барнаул, Свердловская музкомедия… Получается, коллектив поднялся на топ-уровень, и теперь нам нужно продолжать работать, продолжать развиваться.

– Тем более что ваш театр стал первым коллективом региона не из столицы Урала, получившим «Золотую маску».

– Да, мы ежегодно следили за премией, очень гордились свердловскими коллективами, а теперь сами причастны. Мы знаем, что областные театры не раз номинировались – это были отличные постановки, но немного не везло. Тем неожиданнее было для нас решение жюри!

– Попадание в конкурс спектакля «Серебряное копытце» – это тоже был исключительный случай, потому что постановок для детей в категории «Оперетта-Мюзикл» в афише «Маски» я не припоминаю…

– Конечно. Мы были сами очень удивлены, когда узнали, что отобрали именно «Серебряное копытце», да ещё и в восьми номинациях. Ведь это небольшая музыкальная сказка, и в программе она находилась рядом с «Сильвой», «Капитанской дочкой», «Фомой»… Награда за разнообразие репертуара, как нам кажется, показала, что театр каким-то образом выделяется на этой музыкальной карте, делает не то же самое, что остальные. Потому что детские сказки в последнее время склонны, скажем так, к переизбытку технических средств, неимоверным масштабам. А у нас сказка другого характера. Она живая, близкая, тёплая, семейная. И наверное, этим и покоряет.

– Прошлая церемония состоялась только онлайн, нынешняя даже в трансляции оставляет совсем другое впечатление. А какие эмоции у вашей команды?

– Это здорово, когда коллеги все сидят в зале, переживают, сжимают кулачки, аплодируют! Онлайн никогда не заменит живое общение, как и экран никогда не заменит живой театр – лицом к лицу со зрителем.

– Отпраздновать успех в Москве получилось?

– Когда праздновать! (смеётся). Работа идёт нон-стоп. У нас сегодня сдача спектакля, а уже завтра (24 апреля. – Прим. «ОГ») премьера мюзикла «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес», который поставил Николай Покотыло – тоже, кстати, номинант «Золотой маски». После награждения мы приехали в гостиницу уже ночью, а с утра – в аэропорт, чтобы успеть прилететь на сдачу. Поэтому, отпразднуем, когда будет время. А «Золотую маску» обязательно выставим в фойе, чтобы зрители радовались вместе с нами.

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Молодежный театр, Архангельск – «За расширение конвенций репертуарного театра» ОПЕРА/СПЕКТАКЛЬ САДКО, Большой театр, Москва ОПЕРА/РАБОТА ДИРИЖЕРА Кристофер МУЛДС, «Дидона и Эней», Большой театр, Москва ОПЕРА/РАБОТА РЕЖИССЕРА Дмитрий ЧЕРНЯКОВ, «Садко», Большой театр, Москва ОПЕРА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ Екатерина СЕМЕНЧУК, Любава Буслаевна, «Садко», Большой театр, Москва ОПЕРА/МУЖСКАЯ РОЛЬ Нажмиддин МАВЛЯНОВ, Садко, «Садко», Большой театр, Москва БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ ЖИЗЕЛЬ, Большой театр, Москва СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ ПОСЛЕДНЕЕ ЧАЕПИТИЕ, Проект Ксении Михеевой, Санкт-Петербург БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА Максим ПЕТРОВ, «Русские тупики–II», Мариинский театр, Санкт-Петербург БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ Оксана КАРДАШ, Китри, «Дон Кихот», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ Артемий БЕЛЯКОВ, Граф Альберт, «Жизель», Большой театр, Москва ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ ФОМА, Музыкальный театр, Новосибирск ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЕРА Дмитрий ВОЛОСНИКОВ, «Сильва», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА РЕЖИССЕРА Дмитрий БЕЛОВ, «Сильва», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ Мария ЕВТЕЕВА, Маша, «Капитанская дочка», Алтайский музыкальный театр, Барнаул ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ Александр КРЮКОВ, Фома, «Фома», Музыкальный театр, Новосибирск ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА Никита ВОРОБЬЕВ, Саша, друг Фомы, «Фома», Музыкальный театр, Новосибирск РАБОТА КОМПОЗИТОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Дмитрий КУРЛЯНДСКИЙ, «Октавия. Трепанация», Электротеатр Станиславский, Москва РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Степан ЛУКЬЯНОВ, «Октавия. Трепанация», Электротеатр Станиславский, Москва РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Татьяна НОГИНОВА, «Бахчисарайский фонтан», Театр оперы и балета, Самара РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Татьяна МИШИНА, «Зеркало», Камерный театр, Воронеж СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ЖЮРИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА Арина Зверева, «Октавия, Трепанация», Электротеатр Станиславский, Москва – «За глубокое раскрытие музыкально-художественного образа, а также за развитие и расширение современных вокальных техник»

Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск – «За нестандартность репертуарного мышления» КОНКУРС «ЭКСПЕРИМЕНТ» 4ELOVEKVMASKE, Проект Кирилла Люкевича, Санкт-Петербург



Опубликовано в № от 24.04.2021