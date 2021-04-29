Вячеслав Самодуров: "Разгадать Десятникова как код да Винчи"

Фото: Галина Соловьёваудожественный руководитель балета театра Вячеслав Самодуров признался, что мечтает "нажать на перемотку", чтобы скорее наступило 20 августа, когда и начнётся полноценная работа

Сегодня, в Международный день танца, в Екатеринбурге был представлен амбициозный проект «L.A.D.» театра «Урал Опера Балет». Осенью уральскую публику ждёт мировая премьера балетов композитора Леонида Десятникова. Директор театра Андрей Шишкин объявил, что уже завтра билеты на событие должны поступить в продажу.

Постановку на музыку Леонида Десятникова должны были презентовать зрителю ещё в 2020-м, к юбилею композитора (16 октября маэстро исполнилось 65 лет). Но именно для балетной труппы театра прошлый сезон выдался очень непростым, и именно из-за коронавируса – одновременно, напомним, ковидом заболело порядка 20 артистов. Поэтому создание масштабного проекта перенеслось на год.

«L.A.D.» (инициалы – Леонид Аркадьевич Десятников) – совместный проект театра «Урал Опера Балет», продюсерской компании JOKERlab и фонда поддержки современной российской культуры М.АRT. В спектакле будет задействована вся балетная труппа – 65 человек, камерный состав оркестра, хор Уральской консерватории и четыре балетмейстера.

– Зрителей ждёт три акта, – рассказывает музыкальный руководитель постановки пианист Алексей Гориболь. – Хореограф Максим Петров работает с тремя произведениями Десятникова. Это титры из фильма Валерия Тодоровского «Подмосковные вечера», фортепианный вальс «В честь Диккенса», которые объединяются с пьесой «Вариации на обретение жилища». Вторую часть первого акта поставит Максим Севагин на пьесу «Как старый шарманщик». Для создания второго акта приглашён хореограф Венской оперы Андрей Кайдановский, она выбрал, наверное, самое известное сейчас произведение маэстро «Эскизы к закату». В третьем акте мы услышим кантату «Дар», она крайне редко звучит, это многосоставная вещь, именно для неё приглашён хор. А поставит эту часть Вячеслав Самодуров, от которого мы всегда ждём очень интересного прочтения музыки.

Художественный руководитель балета театра Вячеслав Самодуров признался, что мечтает «нажать на перемотку, чтобы скорее наступило 20 августа, когда и начнётся полноценная работа.

– Такого проекта у нас ещё никогда не было. Это сложное и по логистике, и по задачам событие, – поясняет Вячеслав. – Для меня большая радость, что наконец-то возник шанс поработать с музыкой Леонида Десятникова, композитора, которого я очень люблю. Для меня любое его произведение как код да Винчи: его нужно разгадать, чтобы понять, в чём же секрет.

Премьера балета – 2 и 3 октября. Событие посетит сам Леонид Десятников, а 1 октября в Ельцин Центре состоятся творческая встреча маэстро и концерт, где Алексей Гориболь исполнит его произведения. Осталось только дождаться.

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