Любительский театр – от слова «любить»

Александр Патрушев решил сделать своё увлечение профессией, сейчас онучится на театрального режиссёра. Фото: из архива театра "Верона"

Режиссёр Александр Патрушев рассказал «ОГ», зачем современной молодёжи театр и как рождаются авторские музыкальные спектакли.

Мюзикл – это форма, внутри которой заложена глубокая идея

Музыкальный театр «Верона», которым руководит Александр Патрушев, былсоздан студентами Уральского федерального университета в 2012 году.

– Театр вырос из мечты, труда и случая. В далеком 2002 году я увидел записьфранцузского мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и меня поразило гармоничноесочетание актерской игры, вокала, танцев и проникновенной историиВиктора Гюго. А ещё понравились микрофоны-гарнитуры, закрепленные уактёров на голове. У меня, тогда совершенно не сценического человека,появилась мечта когда-нибудь выступать на подобном шоу. Прошло ровнодесять лет и в 2012 году мы со студентами исторического факультета УрФУ представили мюзикл «Ромео и Джульетта» по мотивам французскойпостановки. Я играл роль Меркуцио и у меня был микрофон-гарнитура наголове! Спектакль делала команда единомышленников, которая горела идеейвыступать и поразить всех. И мы это сделали! А потом нам официальнопредложили стать коллективом при университете. Мы придумали название «Верона» в честь нашей дебютной постановки, – рассказывает Александр.

Мюзикл "Тайна Кентервильского замка". Фото: из архива театра "Верона"

Музыкальный спектакль "Завтра была война" Фото: из архива театра "Верона"

Поначалу коллектив ставил студенческие версии известных мюзиклов, но к 2015 году взял курс на авторские произведения. Участники театра самисочинили историю, придумали персонажей, написали музыку и слова – такродился дебютный мюзикл RockStar. Постановки, созданные на основе ужеизвестных произведений, также остались в репертуаре. Это, к примеру, мюзикл «Тайна Кентервильского замка» по мотивам новеллы Оскара Уайльда или музыкальный спектакль «Завтра была война» по повести Бориса Васильева.

– В нашем репертуаре есть также моноспектакль и спектакль-эксперимент.Везде так или иначе присутствует музыка как соучастник действия. Смюзиклов мы начали и время от времени снова к ним возвращаемся.Мне кажется я, как и многие режиссеры мюзиклов, занимаюсь этим жанром,чтобы опровергнуть мнение, о том что он легкомысленный иразвлекательный. Мюзикл – это лишь форма, внутри которой заложенаглубокая жизненная идея, с которой можно спорить, соглашаться, которойможно сопереживать, – считает режиссёр.

Готовность узнать о себе иное мнение

В настоящий момент труппа состоит более чем из 20 человек, возраст артистов – от 17 до 35 лет. Для большинства из них театр – это хобби. Только

Александр Патрушев решил сделать своё увлечение профессией, сейчас онучится на театрального режиссёра.

– Студенческий театр – это театр любительский, и слово «любить» - здесьключевое. Мы очень любим то, что делаем и стараемся каждый раз делатьэто лучше, – говорит Патрушев.

Александр рассказывает, что театр достаточно часто принимает участие вконкурсах и фестивалях. Это «достаточно серьезный шаг, для которогонужна готовность узнать о себе новое мнение, не всегда позитивное». Однакоесли любительскому театру необходимо вывести своё творчество на болеекачественный уровень, без фестивалей, по мнению Патрушева, не обойтись.

Фото: из архива театра "Верона"

– Проблемы есть у всех и всегда, не только у молодежного театра. Скажутолько, что нам очень повезло, что мы научились их решать. А еще нампомогают хорошие люди, искренне любящие наш театр. Их честные отзывыо наших спектаклях для меня и для ребят очень важны. Одним из такихпомощников стала наш продюсер Анна Твердова, директор продюсерскогоцентра TVERDAY©. Мы начали сотрудничество в 2017 году, когда впервыезапланировали вывести наш спектакль на одну из городских площадок,представить премьеру рок-мюзикла широкой аудитории и попробоватьпродавать билеты, – вспоминает Александр.

Царь, похожий на Моргенштерна

В этом году театр «Верона» представит на суд зрителей очередную премьеру– семейный мюзикл «Василиса», созданный на основе сказки о Василисе Прекрасной, записанной фольклористом Александром Афанасьевым.

– Мы с композиторами и художниками подумали и перенесли Василису внаши дни. Она стала современной девочкой-подростком с наушниками искетчбуком, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. «А где же тутсказка?» – спросите вы. А сказка обязательно будет, да еще какая!Обязательно будут отец главной героини Купец, Мачеха, вредная своднаясестра, Баба Яга, волшебство и даже Царь, похожий на Моргенштерна, – говорит создатель спектакля.

Напомним, что билеты на мюзикл будут разыграны среди подписчиков «Областной газеты». Совместная акция приурочена к Международному днюдетей, а сам спектакль пройдет 26 мая на площадке Центра культуры иискусств «Верх-Исетский».