И снова «Браво!»: в регионе стартовал XLI областной театральный фестиваль

Фото: Павел Ворожцов

В регионе стартовал XLI Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль «БРАВО!» – 2020. Организаторы и члены жюри рассказали о том, какие особенности у смотра в этом году и чего нам ждать от программы.

За прошедший год свердловские театры поставили 117 спектаклей, а в программу фестиваля вошли 22 отобранные экспертами работы. Два коллектива участвуют с несколькими постановками – в этом году это Екатеринбургский театр кукол («Хармс», «Собака камень») и Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка («Мёртвые души», «Молоко»).

В 2020 году на проведение фестиваля «Браво!», напомним, повлияла пандемия – статуэтки вручили всем театрам-участникам, так как многие из них даже не смогли показать работы до локдауна. Спектакли нынешней программы были поставлены в условиях ограничений и карантинных мер. Так, например, Людмила Матис, художественный руководитель каменск-уральского театра «Драма номер три», рассказала, что репетиции их сценической композиции «Эмже. Обратная перспектива» начались ещё в декабре 2019 года – её планировалось показать зрителям в апреле. Но сцену эта работа увидела только через год, зимой 2020-го. Однако, как ни странно, были в этом непростом для театров периоде и некоторые плюсы. Так, отвечая на вопрос «Областной газеты» о том, как пандемия отразилась на репертуаре, организаторы отметили, что театры стали парадоксально ближе к зрителю.

– Возникла обратная связь, живое общение через виртуальное пространство. Театр и зритель стали гораздо ближе друг к другу, внимательнее – вот это мне кажется одним из важнейших уроков, – поясняет заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

В программе фестиваля «Браво!» – 2020 немало экспериментальных постановок. К примеру, спектакль Plug and Play («Я пишу для букваря») Театральной платформы «В Центре», где нет прописанного сценария и реплик. Актёры отталкиваются от предложенных им тезисов, а финал зритель может определять сам. Екатеринбургский театр юного зрителя представит на фестивале спектакль по произведению Александра Пушкина «Пиковая дама». Но сыгран он будет… без единого слова. Режиссёр Сергей Землянский выбрал формат «wordless», в котором все эмоции и смыслы актёры доносят лишь с помощь языка тела. Или постановка Петра Шерешевского «Молоко», которую актёры Нижнетагильского драматического театра играют не на сцене, а не парадной лестнице.

Традиционно члены жюри спектакля представляют не только Свердловскую область – это принцип, которого организаторы стараются придерживаться все годы проведения фестиваля. Например, постановки оценивает Арина Шепелёва, театральный критик из Санкт-Петербурга. Она отметила, что фестивали за пределами столиц – очень важный элемент театральной жизни: «За счёт региональных фестивалей держатся в тонусе не только постановщики, не только актёры, но и зрители региона. Создаётся зрительская школа, и это очень здорово».

Подведение итогов и награждение состоятся 30 мая. У зрителей есть возможность побывать также на обсуждении спектаклей, которые проводятся в зрительном зале после показа.

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