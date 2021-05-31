"Браво!"-2020: меньше драмы, больше экспериментов. Фото

В Екатеринбурге подвели итоги Свердловского областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!». Всего в смотре приняли участие 22 спектакля театров столицы Урала и других городов региона. Лучшим среди музыкальных спектаклей стала «Свадебка» Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы». В номинации «Лучший кукольный спектакль» награду получила «Собака камень» Екатеринбургского театра кукол. А вот среди драматических постановок жюри в этом году лучшей работы не выделило.
На церемонии награждения, которая состоялась в екатеринбургском Доме актёра, как члены оргкомитета, так и получатели наград отметили, что 2020 год был для театров очень сложным из-за пандемии и ограничений: многие в течение долгого периода не имели возможности репетировать, да и частичная заполняемость залов сказалась. Впрочем, то, что фестиваль «Браво!» в этом году всё же состоялся, говорит о том, что коллективы с трудностями справились, а судя по качеству спектаклей в афише, констатируем: сделали они это красиво.
Более того, одна из главных тенденций нынешнего конкурса – обилие экспериментов. Речь и о смешении жанров, и о выходе за рамки привычного для театра направления.
К примеру, в номинации «Лучший кукольный спектакль» награду получила работа Виктора Плотникова«Собака камень», поставленная в жанре «оперы марионеток». Играется спектакль в сопровождении живого оркестра – специальные призы «Браво!» получили и композитор Татьяна Алёшина, и дирижёр Лариса Паутова.
Ещё один спектакль-эксперимент – «Пиковая дама» Екатеринбургского театра юного зрителя. Режиссёр Сергей Землянский поставил «Пиковую даму» в технике wordless. Но отсутствие слов не означает тишину – наоборот, на протяжении всего спектакля звучит музыка, которая становится не фоном, а задающим ритм и стиль элементом спектакля. Звук рождается не только благодаря музыке – шаги героев, зловещий смех, удары о пол перьев, резкий, требовательный звон колокольчика графини. Всё это выражает эмоции героев действительно даже ярче, чем слова. Светлане Замараевой за роль графини Анны Федотовны вручили специальный приз Ассоциации театральных критиков.
Но со смелыми театральными находками была возможность познакомиться не только у екатеринбургского зрителя: в этой неофициальной категории, безусловно, нужно отметить спектакль «Молоко» Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, поставленный приглашённым режиссёром Петром Шерешевским, который награждён за новый режиссёрский взгляд и раскрытие творческого потенциала труппы. Тагильчане вообще в этом году с церемонии уехали с россыпью наград – жюри высоко оценило спектакль «Мёртвые души» (актёры Юрий Сысоев и Игорь Булыгин и сценограф Константин Соловьёв).
Но мы бы хотели отметить и эксперимент за пределами конкурсной программы. Изюминкой «Браво!» – 2020 стало участие в нём молодых художников. После каждого спектакля они создавали рисунки, на которых – сцены из постановок, портреты актёров и даже зрителей. Погрузиться в атмосферу каждого из театров-участников и увидеть художественную интерпретацию постановок можно в Инстаграме «Браво!», где и опубликованы графические работы.
Лауреаты «Браво!»-2020:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
- Лучший спектакль: «Свадебка», Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы».
- Лучшая работа дирижёра: Борис Нодельман дирижёр-постановщик музыкальной притчи «Храни меня, любимая», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.
- Лучшая женская роль: Екатерина Мощенко за роль Людмилы, медсестры в музыкальной притче «Храни меня, любимая», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.
- Лучшая мужская роль: Александр Кандалинцев за роль Генриха Айзенштейна в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск.
- Лучшая роль второго плана: Ксения Чурсинова за роль Графа Орловского в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск.
- Специальный диплом жюри за исполнительское мастерство юных артистов в спектакле «Маша и медведи», Муниципальный театр балета «Щелкунчик».
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
- Лучшая работа сценографа: Константин Соловьёв. Художник спектакля «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.
- Лучший актёрский ансамбль: «Марьино поле», Свердловский государственный академический театр драмы.
- Лучшая мужская роль: Юрий Сысоев за роли в спектакле «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.
- Лучшая женская роль: Инга Матис за роль Натальи Петровны в спектакле «ЭМЖЕ. Обратная перспектива», Театр «Драма номер три», Каменск-Уральский.
- Лучшая женская роль второго плана: Мария Харламова за роль Толстой женщины в спектакле «Молоко», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.
- Лучшая мужская роль второго плана: Игорь Булыгин за роль Манилова в спектакле «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.
- Специальный приз жюри за полифоничность режиссёрской партитуры: Дмитрий Зимин, спектакль «Марьино поле», Свердловский государственный академический театр драмы.
- Специальный приз жюри за новый режиссёрский взгляд и раскрытие творческого потенциала труппы Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка: Пётр Шерешевский в спектакле «Молоко».
- Специальный приз жюри за работу художника по костюмам: Максим Обрезков в спектакле «Пиковая дама», Екатеринбургский театр юного зрителя.
- Специальный диплом жюри: женскому составу спектакля «Женитьба», Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского.
- Специальный приз «Творческая командировка Союза театральных деятелей Российской Федерации»: Татьяна Ишматова за роль Веры в спектакле «ЭМЖЕ. Обратная перспектива», Театр «Драма номер три», Каменск-Уральский.
- Специальная номинация «Надежда «Браво!»:Данил Федулов за роль Конферансье в спектакле «Прощай, конферансье», студент IV курса специализации «Артист драматического театра и кино» Екатеринбургского государственного театрального института мастерской А.И. Русинова.Диана Белозор за роль Норины в спектакле «Дон Паскуале» Оперной Студии УГК, студентка V курса Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
- Лучший спектакль: «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол.
- Лучшая работа художника: Виктор Плотников, художник-постановщик спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол.
- Лучший актёрский ансамбль: в спектакле «Хармс», Екатеринбургский театр кукол.
- Лучшая роль: Светлана Калашникова за исполнение главной роли в спектакле «Ревизор», Нижнетагильский театр кукол.
- Специальный приз жюри: Лариса Паутова, музыкальный руководитель и дирижёр спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол.
- Специальный диплом жюри: Татьяна Алёшина, композитор спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол.
Приз зрительских симпатий «БРАВО!» – 2020 ONLINE»: Храни меня, любимая», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.
Опубликовано в №96 от 01.06.2021