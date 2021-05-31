"Браво!"-2020: меньше драмы, больше экспериментов. Фото

Ксения Чурсинова в роли графа Орловского, мюзикл «Летучая мышь» новоуральского Театра музыки, драмы и комедии. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге подвели итоги Свердловского областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!». Всего в смотре приняли участие 22 спектакля театров столицы Урала и других городов региона. Лучшим среди музыкальных спектаклей стала «Свадебка» Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы». В номинации «Лучший кукольный спектакль» награду получила «Собака камень» Екатеринбургского театра кукол. А вот среди драматических постановок жюри в этом году лучшей работы не выделило.

На церемонии награждения, которая состоялась в екатеринбургском Доме актёра, как члены оргкомитета, так и получатели наград отметили, что 2020 год был для театров очень сложным из-за пандемии и ограничений: многие в течение долгого периода не имели возможности репетировать, да и частичная заполняемость залов сказалась. Впрочем, то, что фестиваль «Браво!» в этом году всё же состоялся, говорит о том, что коллективы с трудностями справились, а судя по качеству спектаклей в афише, констатируем: сделали они это красиво.

Более того, одна из главных тенденций нынешнего конкурса – обилие экспериментов. Речь и о смешении жанров, и о выходе за рамки привычного для театра направления.

К примеру, в номинации «Лучший кукольный спектакль» награду получила работа Виктора Плотникова«Собака камень», поставленная в жанре «оперы марионеток». Играется спектакль в сопровождении живого оркестра – специальные призы «Браво!» получили и композитор Татьяна Алёшина, и дирижёр Лариса Паутова.

Сцена из спектакля "Собака камень". Фото: Галина Соловьёва

Сцена из спектакля "Собака камень". Фото: Галина Соловьёва

Ещё один спектакль-эксперимент – «Пиковая дама» Екатеринбургского театра юного зрителя. Режиссёр Сергей Землянский поставил «Пиковую даму» в технике wordless. Но отсутствие слов не означает тишину – наоборот, на протяжении всего спектакля звучит музыка, которая становится не фоном, а задающим ритм и стиль элементом спектакля. Звук рождается не только благодаря музыке – шаги героев, зловещий смех, удары о пол перьев, резкий, требовательный звон колокольчика графини. Всё это выражает эмоции героев действительно даже ярче, чем слова. Светлане Замараевой за роль графини Анны Федотовны вручили специальный приз Ассоциации театральных критиков.

- "Пиковая дама", Екатеринбургский ТЮЗ. За создание костюмов к спектаклю спецприза жюри "Браво!" удостоен Максим Обрезков. Фото: Павел Ворожцов

Но со смелыми театральными находками была возможность познакомиться не только у екатеринбургского зрителя: в этой неофициальной категории, безусловно, нужно отметить спектакль «Молоко» Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, поставленный приглашённым режиссёром Петром Шерешевским, который награждён за новый режиссёрский взгляд и раскрытие творческого потенциала труппы. Тагильчане вообще в этом году с церемонии уехали с россыпью наград – жюри высоко оценило спектакль «Мёртвые души» (актёры Юрий Сысоев и Игорь Булыгин и сценограф Константин Соловьёв).

Но мы бы хотели отметить и эксперимент за пределами конкурсной программы. Изюминкой «Браво!» – 2020 стало участие в нём молодых художников. После каждого спектакля они создавали рисунки, на которых – сцены из постановок, портреты актёров и даже зрителей. Погрузиться в атмосферу каждого из театров-участников и увидеть художественную интерпретацию постановок можно в Инстаграме «Браво!», где и опубликованы графические работы.

Сцена из спектакля "Летучая мышь", новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Фото: Галина Соловьёва

Сцена из спектакля "Летучая мышь", новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Фото: Галина Соловьёва

Сцена из спектакля "Летучая мышь", новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Фото: Галина Соловьёва

Сцена из спектакля "Летучая мышь", новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Фото: Галина Соловьёва

Светлане Замараевой за роль графини Анны Федотовны вручили специальный приз Ассоциации театральных критиков. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Награду за оформление спектакля "Мёртвые души" Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка получает сценограф Константин Соловьёв. Фото: Павел Ворожцов

Ксения Чурсинова отмечена за роль графа Орловского, мюзикл «Летучая мышь» новоуральского Театра музыки, драмы и комедии. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Лауреаты «Браво!»-2020: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР Лучший спектакль: «Свадебка», Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы».

«Свадебка», Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы». Лучшая работа дирижёра: Борис Нодельман дирижёр-постановщик музыкальной притчи «Храни меня, любимая», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.

Борис Нодельман дирижёр-постановщик музыкальной притчи «Храни меня, любимая», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. Лучшая женская роль: Екатерина Мощенко за роль Людмилы, медсестры в музыкальной притче «Храни меня, любимая», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.

Екатерина Мощенко за роль Людмилы, медсестры в музыкальной притче «Храни меня, любимая», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. Лучшая мужская роль: Александр Кандалинцев за роль Генриха Айзенштейна в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск.

Александр Кандалинцев за роль Генриха Айзенштейна в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск. Лучшая роль второго плана: Ксения Чурсинова за роль Графа Орловского в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск.

Ксения Чурсинова за роль Графа Орловского в мюзикле «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск. Специальный диплом жюри за исполнительское мастерство юных артистов в спектакле «Маша и медведи», Муниципальный театр балета «Щелкунчик». ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР Лучшая работа сценографа: Константин Соловьёв. Художник спектакля «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Константин Соловьёв. Художник спектакля «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Лучший актёрский ансамбль: «Марьино поле», Свердловский государственный академический театр драмы.

«Марьино поле», Свердловский государственный академический театр драмы. Лучшая мужская роль: Юрий Сысоев за роли в спектакле «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Юрий Сысоев за роли в спектакле «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Лучшая женская роль: Инга Матис за роль Натальи Петровны в спектакле «ЭМЖЕ. Обратная перспектива», Театр «Драма номер три», Каменск-Уральский.

Инга Матис за роль Натальи Петровны в спектакле «ЭМЖЕ. Обратная перспектива», Театр «Драма номер три», Каменск-Уральский. Лучшая женская роль второго плана : Мария Харламова за роль Толстой женщины в спектакле «Молоко», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

: Мария Харламова за роль Толстой женщины в спектакле «Молоко», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Лучшая мужская роль второго плана: Игорь Булыгин за роль Манилова в спектакле «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Игорь Булыгин за роль Манилова в спектакле «Мёртвые души», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Специальный приз жюри за полифоничность режиссёрской партитуры: Дмитрий Зимин, спектакль «Марьино поле», Свердловский государственный академический театр драмы.

за полифоничность режиссёрской партитуры: Дмитрий Зимин, спектакль «Марьино поле», Свердловский государственный академический театр драмы. Специальный приз жюри за новый режиссёрский взгляд и раскрытие творческого потенциала труппы Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка: Пётр Шерешевский в спектакле «Молоко».

за новый режиссёрский взгляд и раскрытие творческого потенциала труппы Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка: Пётр Шерешевский в спектакле «Молоко». Специальный приз жюри за работу художника по костюмам: Максим Обрезков в спектакле «Пиковая дама», Екатеринбургский театр юного зрителя.

за работу художника по костюмам: Максим Обрезков в спектакле «Пиковая дама», Екатеринбургский театр юного зрителя. Специальный диплом жюри: женскому составу спектакля «Женитьба», Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского.

женскому составу спектакля «Женитьба», Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского. Специальный приз «Творческая командировка Союза театральных деятелей Российской Федерации»: Татьяна Ишматова за роль Веры в спектакле «ЭМЖЕ. Обратная перспектива», Театр «Драма номер три», Каменск-Уральский.

«Творческая командировка Союза театральных деятелей Российской Федерации»: Татьяна Ишматова за роль Веры в спектакле «ЭМЖЕ. Обратная перспектива», Театр «Драма номер три», Каменск-Уральский. Специальная номинация «Надежда «Браво!»:Данил Федулов за роль Конферансье в спектакле «Прощай, конферансье», студент IV курса специализации «Артист драматического театра и кино» Екатеринбургского государственного театрального института мастерской А.И. Русинова.Диана Белозор за роль Норины в спектакле «Дон Паскуале» Оперной Студии УГК, студентка V курса Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР Лучший спектакль: «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол.

«Собака камень», Екатеринбургский театр кукол. Лучшая работа художника: Виктор Плотников, художник-постановщик спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол.

Виктор Плотников, художник-постановщик спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол. Лучший актёрский ансамбль: в спектакле «Хармс», Екатеринбургский театр кукол.

в спектакле «Хармс», Екатеринбургский театр кукол. Лучшая роль: Светлана Калашникова за исполнение главной роли в спектакле «Ревизор», Нижнетагильский театр кукол.

Светлана Калашникова за исполнение главной роли в спектакле «Ревизор», Нижнетагильский театр кукол. Специальный приз жюри: Лариса Паутова, музыкальный руководитель и дирижёр спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол.

Лариса Паутова, музыкальный руководитель и дирижёр спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол. Специальный диплом жюри: Татьяна Алёшина, композитор спектакля «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол. Приз зрительских симпатий «БРАВО!» – 2020 ONLINE»: Храни меня, любимая», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.

Опубликовано в №96 от 01.06.2021