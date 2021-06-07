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Культура / Театр
7 июня 2021, 15:59

Свердловские власти поддержат поездку Коляда-театра на французский фестиваль

  Анна Митчина
Коляда-театр

Театр представит свои постановки во Франции. Фото: Александр Исаков

Власти Свердловской области поддержат Николая Коляду и его театр. Коллективу выделят средства для участия в ежегодном театральном фестивале. Его проводят во французском городе Авиньон.

Об этом рассказал Николай Коляда в Facebook.

"В пятницу мне позвонил вице-губернатор Свердловской области Павел Владимирович Креков и пообещал, что финансы на нашу поездку в Авиньон на фестиваль область найдёт. Я прям счастлив", - рассказал драматург.

Размер спонсирования не уточняется. В этом году фестиваль пройдёт с 7 по 31 июля. Коляда-театр стал одним из 5 российских театров, которые выбрали представлять Россию в рамках "русского сезона в Авиньон". Мэр французского города Сесиль Хелль пригласила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посетить фестиваль с 15 по 19 июля, чтобы обсудить совместные проекты обмена между Авиньоном и нашим регионом.

Коляда-театр представит на фестивале спектакль "Раскольников" по произведению Ф.М. Достоевского. В прошлом году театр также получал приглашение. Тогда труппа планировала выступать с двумя спектаклями: "Оптимистическая трагедия" и "Скрипка, бубен и утюг". Однако из-за коронавируса фестиваль не состоялся.

Авиньонский фестиваль - ежегодный международный театральный фестиваль, который проводят в городе Авиньон, Франция. Основан в 1947 году французским театральным режиссёром Жаном Виларом. Этот фестиваль - один из крупнейших в мире. Главной сценой является Папский дворец, построенный в 1335 году.

Областная газета Свердловской области

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