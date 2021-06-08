«Монте-Кристо» по-новоуральски

Театр музыки, драмы и комедии собирает аншлаги на премьерных спектаклях по роману Дюма. Фото: Галина Соловьёва.

Свою версию истории про моряка Эдмона Дантеса, ставшего благодаря невероятному стечению обстоятельств графом Монте-Кристо, предложил на суд зрителей новоуральский Театр музыки, драмы и комедии.

Премьерные спектакли проходят с неизменными аншлагами (разумеется, в рамках предусмотренной в регионе 75-процентной квоты на заполнение зрительного зала). Это тот самый случай, когда и артисты соскучились по работе за время вынужденного простоя, и новоуральские зрители рады долгожданной встрече.

Для постановки новоуральцы выбрали версию классического сюжета, созданную композитором Лорой Квинт и драматургом Николаем Денисовым. Ранее её уже ставили московский Театриум на Серпуховке (режиссёр Егор Дружинин), Алтайский музыкальный театр (режиссёр Константин Яковлев), пермский Театр-Театр (режиссёр Борис Мильграм) и Рижский русский театр имени Михаила Чехова (режиссёр Сергей Голомазов). За исключением разве что столичной постановки, которую приняли, скорее, критически, все остальные были встречены зрителями и критиками по меньшей мере положительно.

Спектакль «Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» поставил в Новоуральске московский режиссёр Николай Покотыло, который с 2016 года возглавляет Красноярский музыкальный театр.

Пытаться уложить эпохальный роман Александра Дюма в удобоваримое театральное действо – задача не менее авантюрная, чем сюжет первоисточника. Начать хотя бы с того, что даже после безжалостного сокращения количества действующих лиц их всё равно оказалось больше, чем труппа театра. Так что некоторым актёрам пришлось выходить на сцену в двух ролях. К примеру, Игорь Филиппов сначала предстал в образе молодого Эдмона Дантеса, а потом Альбера де Морсера. Екатерина Лапшина из возлюбленной главного героя Мерседес превратилась в Валентину. Андрею Бородулину приходится по ходу дела перевоплощаться из молодого Вильфора в Максимилиана Мореля. С непривычки это немного сбивает, поневоле пытаешься найти между ними какие-то связи, оправдывающие такие перемещения. Но потом всё-таки бросаешь это бесполезное занятие, начинаешь воспринимать происходящее как данность.

Театр вообще штука условная. Искать в происходящем на сцене соответствие реальным событиям и даже литературному первоисточнику вряд ли стоит. Тема угнетения французскими королями своего народа в планы Александра Дюма не входила, тем более нет её и в спектакле. Там своих интриг достаточно.

Костюмы главных героев совсем далеки от тех, что были в моде в первой половине XIX века, но именно костюмы – это то, что в первую очередь создаёт яркое визуальное впечатление от спектакля. Тем более что декорации по части цветовой выразительности довольно однообразны. Это Александр Дюма был не ограничен ничем, более того, чего греха таить, он был заинтересован в том, чтобы повествование его было как можно длиннее (от этого напрямую зависел его гонорар). И он мог силой авторской фантазии перемещать место действия из Марселя в зловещий замок Иф, а оттуда в Рим и Париж. Это вам не классическое триединство места, времени и действия, а головная боль и несколько бессонных ночей для режиссёра и тех, кто работал над декорациями к спектаклю. И благодаря художнику-постановщику Ивану Мальгину и художнику по свету Валентину Бакояну всё это зритель видит в одной универсальной декорации, которая в разных положениях и при меняющемся освещении легко превращается то в марсельский кабак, то в тюремные застенки, то в римский Колизей.

Есть, правда, один досадный казус, на который почему-то никто не обратил внимание. Аббат Фария в своей арии «Гражданин мира» рисует открывающиеся перед сокамерником неограниченные возможности и перечисляет различные страны. Вот только некоторые из них появились на карте значительно позднее времени описываемых событий. Но с другой стороны, раз уж договорились, что это всё условность, то пусть так оно и будет. Тем более что в целом-то спектакль действительно получился хороший.

Граф Монте-Кристо: «Но нет на свете чистой мести! Она грязна, черна по сути» Фото: Галина Соловьёва

Главная роль в спектакле досталась Евгению Недокушеву, и справился он с ней блестяще. Однозначно положительные герои, к сожалению, остались только в детских сказках, и граф Монте-Кристо вовсе не пример для подражания, далеко не славный парень Робин Гуд (да и что мы знаем о возможном реальном прототипе благородного разбойника?). Живи граф Монте-Кристо в наши дни, он прошёл бы по новостным сводкам как одержимый местью серийный убийца. Но в исполнении Евгения Недокушева получился всё-таки более сложный персонаж: он понимает, что месть не приносит ему ожидаемого удовлетворения. Разбитый в юности кувшин не склеивается.

Роли второго плана уступают протагонисту разве что по хронометражу, но никак не по сочности выписанного характера. Будь то Эжени Данглар (Елена Кузнецова), или Бенедетто (Илья Марков), или Мама Памфила (Марина Костюхина) и многие другие – практически у каждого есть своя «минута славы» и заслуженные аплодисменты от благодарных зрителей.

В финале добро с кулаками одерживает заслуженную победу, но сказать, что Эдмону и его возлюбленной уготован счастливый конец, язык не поворачивается. На чужом несчастье счастья не построишь. Получается, что не удалось этого сделать ни врагам Эдмона Дантеса, ни ему самому. «Убил мгновенья юной страсти неодолимый чёрный час! Тобой обещанное счастье, захлопнув дверь, ушло от нас! И между нами пролегла пропасть, и между нами кровь и месть!», – поёт в финале постаревшая на четверть века Мерседес.

Но что любопытно, несмотря на то, что «хэппи энд» в чистом виде не случился, общему впечатлению это совсем не вредит. В памяти остаётся прекрасная музыка Лоры Квинт, череда ярких персонажей, а также радость сотворчества и сопереживания, без которых настоящее чудо театра невозможно.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

«Вечный город пробуждается. В Риме карнавал» Фото: Галина соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».