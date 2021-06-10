«Коляда-Plays»-2021. «Билеты разлетаются со свистом пули»

Алексей Кунилов

Екатеринбург готовится к долгожданному фестивалю «Коляда-Plays» (20-30 июня). Долгожданному без всяких преувеличений: 2020-й «обокрал» нас и в этом смысле, ведь из-за пандемии смотр пришлось перенести на год. И пусть не без сложностей, но сейчас фестиваль, на который приедут коллективы со всей страны, и не только, всё же состоится.

Всего в адрес организаторов поступило более 100 заявок, Николай Коляда как основатель и президент «Коляда-Plays» остановился на 29 спектаклях. Все они (что и предполагает концепция смотра) поставлены по пьесам уральских драматургов, которые – так уж сложилось – являются учениками или выпускниками самого Николая Владимировича.

В конкурсной афише, конечно, есть работы нашего региона: Свердловская область будет представлена двумя постановками Серовского театра драмы и всеми тремя театральными коллективами Нижнего Тагила. Также зрители познакомятся с труппами из Омска, Нижнего Новгорода, Воркуты, Тюмени, Перми, Вологды, Кирова, Владимира и других российских городов. За рубежом поучаствовать в фестивале, как всегда, тоже было много желающих, но времена сейчас непростые, в итоге приехать смогут коллективы из Сербии и Казахстана. Кстати, Областной русский драматический театр им. Ф. М. Достоевского (Казахстан) привезёт спектакль «Фронтовичка» Анны Батуриной в режиссуре известной актрисы Юлии Ауг. Коллектив из Болгарии покажет свой спектакль онлайн, в таком же формате будет представлен спектакль Березниковского драматического театра «Герб города Эн» по пьесе Светланы Баженовой, поскольку постановка создана для большой сцены и перенести её на площадки «Коляда-Plays» было бы проблематично.

К слову, о площадках. Фестивальные показы помимо Коляда-театра пройдут на сценах театра «Щелкунчик», Камерного театра и Екатеринбургского театра кукол. Смотр уже традиционно состоится благодаря в том числе государственной поддержке – гранту губернатора Свердловской области (3 млн рублей) и средствам из Фонда президентских грантов (3,555 млн рублей).

– Сказать, что мы волнуемся? Нет. Знаете почему? Потому что билеты разлетаются со свистом пули, и это самое главное! – рассказывает Николай Коляда. – Более того, впервые в истории фестиваля никакого жюри не будет. Я вдруг подумал: мы работаем для публики, поэтому она и будет главной. На каждом спектакле будет стоять ящичек для голосования. Кто больше всех наберёт – тот и получит приз. Я думаю, это правильно. Пусть зритель скажет.

Также Николай Владимирович заверил, что никакой политики, чернухи и прочего на фестивале, пусть и полностью основанном на современной драматургии, не будет. Театры со сцены будут беседовать со зрителем о главном – любви, поиске счастья и смысла, о том, зачем мы живём и куда двигаемся.

Помимо насыщенной конкурсной программы публику ждёт и обширная офф-афиша, где представлены постановки самого Коляда-театра, читка пьес победителей фестиваля «Евразия» (которых тоже объявят на «Коляда-Plays»), показы лучших работ «Кинопробы» и даже открытая репетиция нового спектакля Николая Коляды – «Анна Каренина».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».