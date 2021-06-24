Татьяна Баганова: «Это нужно увидеть вживую»

Фото: Глеб Махнёв/пресс-служба театра "Провинциальные танцы"

27 июня в Екатеринбурге в Синара Центре (Верх-Исетский б-р, 15) пройдёт показ спектакля «Синяя борода» по мотивам одноименной сказки Шарля Перро. Премьера в постановке руководителя театра «Провинциальные танцы» и хореографа Татьяны Багановой завершает 31-й сезон. Спектакль одновременно состоится в России и США.

Идея спектакля появилась у Татьяны Багановой ещё в декабре, но активная работа над проектом началась в конце мая. «Провинциальные танцы» сотрудничали с американским фестивалем современного танца. В этом международном проекте принял участие американский танцовщик Чарльз Слендер-Уайт, который будет выступать в своей студии в Сан-Франциско. Его танец будет транслироваться на экране в Екатеринбурге во время спектакля. Над постановкой работали также американские технические специалисты и швейцарский композитор Рио Вольта (из-за пандемии репетировали в онлайн-формате).

Известное произведение Шарля Перро повествует о жестоком богатом человеке с синей бородой, который убивал своих возлюбленных.

«Синяя борода» будет показана одним и тем же составом одновременно с двух континентов (жители США также смогут смотреть её в прямой трансляции). На вопрос о том, как будет выглядеть выступление, Татьяна Баганова ответила:

– Фраза «танцовщик будет участвовать в спектакле через экран телевизора» не даёт объяснения тому, что это будет за постановка. Это нужно увидеть вживую.

Повторный показ спектакля состоится 28 июня. Напомним, что «Провинциальные танцы» были одними из первых в России, кто стал работать в жанре современной хореографии, и за 31 год существования театр был 10 раз номинирован на премию «Золотая маска» и шесть раз получал её.

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