В Екатеринбург бергамаски привезли своё самое знаменитое представление – ходульный спектакль «Вальс». Фото: Павел Ворожцов

В рамках Дней культуры Италии в Екатеринбурге, приуроченных к российско-итальянской выставке ИННОПРОМ, в Ельцин Центре состоялось единственное выступление Театро таскабиле (то есть Карманного театра).

Этот уникальный коллектив приехал из Бèргамо (а не из Бергàмо, как ошибочно считают многие наши соотечественники, посмотревшие замечательный фильм про Труффальдино). Это проект не только культурный (в рамках театра с момента его создания в 1972 году действует экспериментальная Академия сценических форм), но и социальный – коллектив много внимания уделяет проблеме социальной интеграции, преодолению языковой, этнической и религиозной разобщённости.

В Екатеринбург бергамаски привезли своё самое знаменитое представление – ходульный спектакль «Вальс», впервые поставленный в 1994 году основателем Театро таскабиле Ренцо Вескови. Обычно его показывают на городских площадях, но на этот раз импровизированной сценой стал атриум екатеринбургского президентского центра. Впрочем, гиганты из Карманного театра, привыкшие моментально осваиваться на любых пространствах, задействовали и верхние этажи. Зрители же плотно расположились не только на сидячих местах, но и по периметру балконов, а некоторые и вовсе наблюдали за происходящим сквозь стеклянные стены офисов и фитнес-центра.

В современной жизни ходули – это скорее цирковой реквизит, а в былые времена их применение было гораздо более широким (например, именно с их помощью парикмахеры создавали модные женские высокие причёски). Актёры Театро таскабиле показывают восхищённой публике, что на ходулях можно даже кружиться в танце под музыку вальса Иоганна Штрауса (сына) «На прекрасном голубом Дунае».

А ещё есть в спектакле интересная линия танцевального противостояния девушки и обезьяны, в котором человек выходит победителем (в реальности, увы, чаще человек уподобляется обезьяне). Но главное, пожалуй, всё-таки не это, а музыка прекрасных классических вальсов и фактически цирковые трюки, скрытые за магией танца. И что любопытно, где бы ни выступали актёры из Бергамо, в финале они наверняка слышат в свой адрес понятное им «браво!». Екатеринбург не стал исключением.

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Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов