Современная драматургия "квартирного вопроса"

Антон Бутаков обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о помощи. Фото: Галина Соловьёва

В конце прошлой недели руководитель екатеринбургского Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о помощи. Дело в том, что в пандемию театру пришлось отказаться от нескольких проектов, приносивших прибыль, и как следствие – теперь у коллектива нет возможности оплачивать аренду. ЦСД находится в здании бывшего рыбзавода (ул. Малышева, 145 А лит. Ф), арендная плата в месяц составляет 130 тысяч рублей.

Вдали от центра

Наш регион, как мы часто любим повторять, занимает третье место по количеству театров. Всего их 38, 17 из которых можно назвать частными (пусть и с разной организационно-правовой формой). 17 – очень большое число, этим гордимся мы – зрители, этим часто в различных докладах оперирует и власть. Но пандемия нанесла частным театрам слишком сильный удар, последствия которого преодолеть сумели не все, хоть и очень старались.

Одним из таких театров стал Центр современной драматургии. Мы рассказывали о том, как учреждение переживало первую половину 2020 года – а жили в основном на донаты за онлайн-спектакли и просто переводы на карты, были и меценаты, периодически оказывавшие помощь. Всё это позволяло каждые две недели платить сотрудникам от трёх до пяти тысяч рублей, частично оплачивать коммуналку. До января 2021 года аренду театру разрешали платить с 50-процентной скидкой (85 тысяч рублей), после – 130 тысяч рублей в месяц (полная аренда – 170 тысяч).

До введения ограничений из-за ковида ЦСД был на самоокупаемости. Помимо продажи билетов театр зарабатывал проведением мероприятий на коммерческой основе и занятиями в трёх студиях: в школе драматурга (7 выпусков), актёрской школе (3 выпуска) и детской школе (2 выпуска). За время пандемии театр лишился практически всех дополнительных источников дохода, а залы, напомним, можно заполнять лишь на 75 процентов, и вряд ли в новом сезоне эта цифра изменится в сторону увеличения.

Сейчас Центр современной драматургии могут попросить из здания бывшего рыбзавода из-за долгов. К слову, это и так было не самое проходное место (промзона, вдали от центра Екатеринбурга), но выбирать театру особо не приходилось, они облагородили и его. Теперь же может встать вопрос о переезде, только вот куда?

Конечно, коллектив мечтает о помещении, предоставленном в безвозмездное пользование – по примеру того же «Коляда-театра» (тоже частного). С такой просьбой полгода назад театр обращался к городским властям, но помощи не последовало.

- Обращение от театра действительно было. Но помещения, подобного тому, которое требуется для Центра современной драматургии по площади, месту расположения и техническому состоянию, у муниципалитета сейчас нет, - комментирует пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Теперь театр надеется на областную власть. В министерстве культуры региона взяли паузу, чтобы разобраться в проблеме.

Фото: Галина Соловьёва

В здании на Малышева Центр современной драматургии находится с 2018 года. Антон Бутаков отмечает, что для развития нужна площадка чуть больше. Фото: Галина Соловьёва

«Если не станет ЦСД – это будет большая потеря»

О том, как обстоят дела на данный момент, мы поговорили с актёром, директором и главным режиссёром Центра современной драматургии Антоном БУТАКОВЫМ.

– Антон, проблемы у Центра современной драматургии начались ещё в прошлом году. Вы обращались к властям. Какой получили отклик?

– Проблемы начались с начала года. Во время карантина, в начале сезона (в сентябре 2020-го) мы как-то выживали. Нам сделали скидку на аренду. Но, к сожалению, трудности были неизбежны. В декабре мы обращались к городской администрации. Мэр города Александр Высокинский со своей командой начал нам немного помогать. Но потом он ушёл с этого поста, и всё подзамялось. От мэрии на тот момент ничего конкретного не было. Хотя документ, который мог нам помочь, насколько я знаю, был, но в администрации всё поменялось. Сейчас мы вновь вернулись к этим проблемам. В пятницу мы обратились к губернатору Евгению Куйвашеву, ждём какого-либо ответа. Обратились и к другим политическим деятелям Свердловской области. Пока никого отклика нет, но, наверное, времени мало прошло.

Антон Бутаков. Фото: Галина Соловьёва

– Главный финансовый вопрос – аренда? Вы платите 130 тысяч, плюс коммунальные платежи.

– Да. Но у нас никогда никаких жалоб на это было. Мы развивались. Окупались и даже работали в плюс. Но из-за пандемии коронавируса мы ограничены. У нас полностью не может заполняться зал (вместимость ЦСД – 65 мест. – Прим. «ОГ»). Мы не можем заниматься дополнительным проектами, как, например, детской театральной школой «ЦСД-Kids» и другими. Всего стало меньше. И какими бы молодцами мы не были, но я понимаю, что аренда нас душит. Нам нравится это помещение, но для развития нам нужно чуть больше. Понимаю, что театр – это не бизнес, не магазин. Но мы один из самых популярных театров города. Нас знают и в России, и за рубежом. Приглашают на фестивали, серьёзные и большие. Мы занимаемся делом, которое всем даёт плюсы. И жителям, и городу. Делаем новый, интересный театр. Думаю, что власти могут нам помочь, чтобы стало чуть легче и мы могли заниматься творчеством. А эти проблемы не дают нам развиваться.

– Можете рассказать, сколько театр сейчас должен денег?

– Кроме аренды в течение года у нас есть дополнительные траты. Это всё накапливается. Мы пытаемся всё раскидывать, но не всегда получается. Для меня главное – выплатить зарплату артистам. Они работают за небольшие деньги, но работают у нас, никуда не уходят. Труппа живёт и развивается. Аренда… Арендодателю большое спасибо, они идут нам навстречу, но мы им должны. Долги у нас сейчас больше полумиллиона. Около 600–700 тысяч. Нам не хочется иметь плохую репутацию, мы хотим везде заплатить, но физически это не получается сделать. Но это не значит, что мы что-то брали и не отдавали. Это текущие расходы. В конце 2020 года мы закрыли долги за пять месяцев. Но новогодней кампании практически не было. Сейчас, грубо говоря, у театра осталось 30 000 рублей после сезона. Что мы можем сделать на такие деньги? Просто это рано или поздно приведёт к плохим последствиям. Когда мы уже действительно останемся без всего. Хочется решить эти проблемы без криков, без скандалов. А может стать ещё хуже – и должна быть хоть какая-то подушка безопасности. Чтобы понимать, что нас завтра не выгонят, потому что мы не заплатили.

– В прошлом году вы говорили, что есть поддержка донатами (добровольными денежными пожертвованиями). Сейчас вас так поддерживают простые люди, ваши зрители?

– В течение года несколько человек нас так поддерживали. Ходили на спектакли и отправляли донаты. Сейчас мы написали письмо и обратились ещё и к бизнесу. Понимаю, что для среднего бизнеса 30–50 тысяч это небольшие деньги. А для крупного бизнеса и миллион не такая большая сумма. Мы просим не для себя, а для города! Если не станет ЦСД – это будет большая потеря. Это всё будет заметно. Образуется вакуум.

– Но настрой у вас оптимистичный. В августе планируете открыть сезон, запланированы премьеры.

– Я не собираюсь унывать. И я не хочу чтобы это дошло до критичного уровня, когда нужно вопить о помощи. Варианты решения проблемы есть. Чтобы всем было хо-ро-шо. Со следующего сезона мы будем играть 30 спектаклей в месяц. Чтобы зарабатывать больше. Много запланировано премьер, и от одних названий только мурашки по коже. «Трудно быть Богом», например. Это никто никогда не ставил.

Где будет новый дом Центра современной драматургии? Антон Бутаков рассказывает, что на примете есть несколько зданий, которые сейчас пустуют, а театр может вдохнуть в них новую жизнь. – В Екатеринбурге большое количество помещений, которые просто стоят. Мы отслеживали разные здания. И я понимаю, что если мы получим своё помещение, то превратим его во что-то уникальное для региона. Есть, к примеру, здание бывшего пивзавода на улице Розы Люксембург, 62, площадь – 3000 кв. м, но чтобы туда «зайти», нужно около 140 миллионов рублей. Есть домик Гайдара (дом, в котором в 1927 году жил писатель А.П. Гайдар, по адресу наб. Рабочей молодёжи, 23. – Прим. «ОГ»). В него тоже нужны большие вложения. Есть Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15), который передан Музею истории Екатеринбурга. Я всё понимаю, это муниципальная история, но глобальные вещи там, в отличие от ЦСД, не происходят. «Колизей» – шикарное здание. Там временно располагается Театр кукол, но в конце года они оттуда съезжают. Почему бы так не помочь ЦСД и не передать какое-то из зданий нам? Екатеринбург – мегатеатральный город, у нас множество творческих людей, но поддержка очень непонятная, скажем так. К слову, о здании бывшего кинотеатра «Колизей». Екатеринбургский театр кукол заехал туда весной 2020 года. В декабре 2021-го должен завершиться ремонт их родного здания, и они покинут этот объект. Власти города объявляли, что дальше основным резидентом «Колизея» должен стать театр «Провинциальные танцы», там же расположится школа художественного руководителя Татьяны Багановой, вторым резидентом назывался оркестр «B-A-C-H», который тоже испытывает трудности в ведении концертной деятельности. Также начальник Управления культуры администрации ЕкатеринбургаИлья Марков отмечал, что будет в этом здании и место для современного драматического искусства, а именно для фестивалей и привозных спектаклей. Возможно, теперь, когда Центр современной драматургии испытывает такие проблемы с помещением, от первоначального плана (который тоже вызывал вопросы) стоит отойти?

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Досье "ОГ" Центр современной драматургии (ЦСД) был создан Николаем Колядой и Натальей Санниковой в 2009 году.

До 2014 года у центра не было своего здания, он базировался в "Коляда-театре" (Тургенева, 20), спектакли игрались также в Доме актёра и на других площадках Екатеринбурга.

В 2014-м, после переезда "Коляда-театра" в другое помещение, ЦСД отдали дом на Тургенева, 20, но в 2016 году центр оттуда выселили.

С 2016-го по 2018 год Центр современной драматургии вновь находился под крылом "Коляда-театра" - в Гранатовом зале (ул. Ленина, 97).

С 2018 года ЦСД арендует помещение в лофт-пространстве бывшего рыбзавода (ул. Малышева, 145 А лит. Ф).

2014 год - спектакль "СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад" номинирован на премию "Золотая маска".

2015 год - спектакль "Как Зоя гусей кормила" попал в лонг-лист "Золотой маски".

Громкие спектакли последнего времени: "Зулейха открывает глаза", "Гедда Габлер", "Плаха", "Петровы в гриппе и вокруг него".

Фото: Галина Соловьёва

ЦСД может собрать под своей крышей 65 человек. Фото: Галина Соловьёва