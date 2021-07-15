В Екатеринбурге расскажут о спасении МХАТа в Свердловске в годы Великой Отечественной войны

Вход на театрализованную лекцию будет бесплатным, но по предварительной записи. Фото: Агентством театральных дел

В парке Литературного квартала в Екатеринбурге пройдёт театральный вечер «Здесь жил МХАТ». Он посвящён малоизвестной истории эвакуации московского театра в Свердловск в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие начнётся в 19:00 29 июля. Зрителям расскажут, как знаменитые артисты, ученики великого режиссёра Константина Станиславского, были эвакуированы в Свердловск, какие спектакли они показывали и как собирали деньги на строительство военного самолёта. Также жители и гости города узнают, почему не все мхатовцы вернулись в Москву, и кто из них похоронен в Екатеринбурге.

Об этих и других интересных фактах в ходе театрализованной лекции под открытым небом расскажет руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского ТЮЗа Наталья Киселёва. Создать атмосферу Свердловска 1942 года помогут актёры местных театров. Они прочтут воспоминания мхатовцев.

По словам Натальи Киселёвой, в годы войны было удивительное время, когда самые мощные театры страны ютились в столице Урала. «И МХАТу даже пришлось биться за сцену не только с местной труппой, но и знаменитой Мариинкой, которую тоже эвакуировали сюда», – рассказала лектор.

Фото: Агентством театральных дел

В тот же день режиссёр Открытого студийного театра и Музея истории Екатеринбурга Ирина Лядова проведет театральный мастер-класс. Как сообщили в Агентстве театральных дел, которое является одним из организаторов мероприятия, вечер завершится экскурсией по музею «Литературная жизнь Урала XX века». Зрителям покажут выставку «Уральский ковчег».

Участие в мероприятии бесплатное. Зрителям необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны в Свердловск перебрались не только артисты. Сюда из Ленинграда эвакуировали экспонаты Государственного Эрмитажа. 1 июля 2021 года исполнилось ровно 80 лет с начала эвакуации экспонатов всемирно известного музея на Урал. Всего за время войны были перевезены 1 млн 180 тысяч предметов. Во время эвакуации не был потерян или не сохранён ни один предмет. Сейчас в Екатеринбурге открыл двери для посетителей центр «Эрмитаж-Урал».