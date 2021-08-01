Власти Свердловской области помогут Центру современной драматургии найти помещение

Долг за аренду здания, где сейчас располагается театр, составляет 600-700 тысяч рублей. И эту с учётом скидки, которую сделал собственник из-за пандемии коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Министерство культуры Свердловской области поможет Центру современной драматургии найти новое помещение. Они пригласили руководителя театра в администрацию Екатеринбурга на переговоры.

Об этом рассказал директор и главный режиссёр театра Антон Бутаков на станице в Facebook.

- Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области готово оказать содействие в предоставлении помещений в установленном законом порядке, - указано в тексте письма министерства, которое опубликовал руководитель.

В министерстве пояснили, что на данный момент на балансе региона нет свободных помещений, площадью от 600 до 1000 кв.м., которые бы находились в центре Екатеринбурга. Зато подходящие помещения есть у администрации города. Его пригласили на встречу в мэрию Екатеринбурга, чтобы обсудить возможные варианты размещения театра.

Напомним, Центр современной драматургии сейчас располагается в здании бывшего рыбзавода (ул. Малышева, 145 А лит. Ф). Арендная плата составляет 130 тысяч рублей в месяц. Это с учётом скидки, которую сделал собственник помещения на время пандемии. Из-за ковидных ограничений ЦСД не может реализовывать дополнительные проекты, поэтому их прибыли хватает на зарплаты труппе и некоторые текущие затраты театра. В первой половине июля они обратились к властям региона с просьбой помочь найти новое помещение.