Екатеринбургскую пьесу «Почтамт» представят на «Любимовке»

Фестиваль "Любимовка" берёт своё начало с 1990 года. Изображение с сайта lubimovka.ru

Старейший драматургический фестиваль России «Любимовка» объявил шорт-лист из 24 пьес, отобранных для представления. Среди них – «Почтамт» драматурга из Екатеринбурга Глеба Планкина.

Пьесы, прошедшие в шорт-лист, как отмечают организаторы, будут представлены в начале сентября в форме режиссёрских читок в Москве («Любимовка» проходит в формате лаборатории в «Театре.DOC»). После каждой читки будут проходить обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

В 2020 году Николай Коляда отзывался о пьесе «Почтамт», назвав её очень серьёзной.

«Глеб Планкин (1-й курс ЕГТИ) написал большую пьесу, – написал в соцсетях Коляда. – Она об этом поколении, об этих новых или не совсем новых парнях и девчонках, которые пытаются не переждать время карантина-эпидемии-безденежья-нелюбви, а как-то жить, и в грязной своей жизни этой бороться за счастье и искать его».

Фестиваль драматургии «Любимовка» был основан в 1990 году.