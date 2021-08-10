СТД РФ поддержал три фестиваля с екатеринбургской пропиской

В программе фестиваля "Реальный театр" - премьера прошлого сезона Свердловской драмы "Пролетая над гнездом кукушки". Фото: Павел Ворожцов

Союз театральных деятелей России (СТД РФ) объявил победителей грантового конкурса на поддержку фестивальной деятельности. Финансирование получат 37 смотров по всей стране, они должны быть проведены до декабря 2021 года. Среди тех, кому окажут поддержку, три фестиваля с екатеринбургской пропиской.

Первый из них пройдёт уже в самом начале осени – это XVI Всероссийский фестиваль «Реальный театр» (5–10 сентября). В афише – 14 спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, а также из Таллина (Эстония). Так, свердловская публика увидит оперу для драматических артистов «Антигона» пермского «Театра-театра», сатиру в трёх действиях «Дело» новосибирского «Красного факела» и, конечно, премьеру «Анна Каренина» «Коляда-театра».

Кроме того, в рамках «Реального театра» будет показан золотомасочный спектакль «Медведь» (московский Центр драматургии и режиссуры) от Владимира Панкова. Главные роли в постановке играют Елена Яковлева и Александр Феклистов.

Фестиваль в этом году пройдёт на пяти площадках города, основной из которых традиционно станет Екатеринбургский театр юного зрителя. А с 5 по 7 сентября уже в рамках офф-программы состоятся показы и обсуждения спектаклей Творческой лаборатории и Театра наций в Нижнетагильском драматическом театре им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Эстафетную палочку от «Реального театра» примет III Открытый фестиваль «СВОЙ/SVOY – 2021» ​​​​​​(с 28 сентября по 4 октября), который тоже заручился поддержкой СТД РФ. Этот смотр акцентирован на моноспектаклях и театральных дуэтах. Организаторы утверждают, что это вообще единственный фестиваль в России, где особое внимание уделяется такой сценической форме, как дуэт. Зрители в предыдущие годы показали, что такое событие столице Урала нужно – билеты в Екатеринбургский камерный театр разлетались задолго до его начала. Афишу объявят в скором времени, пока известен короткий список Творческой лаборатории «СВОЙ»-2021. Это пьесы, по которым в рамках фестиваля будут показаны ещё и театральные эскизы.

Третий смотр, выигравший грант, – Международный фестиваль современного танца «На грани». Он обычно проходит в ноябре, на Новой сцене Свердловского театра музыкальной комедии. С программой этого феста мы тоже познакомимся позже.

Екатеринбург получит поддержку наравне с такими событиями, как «ДостоевскийФест», проводимый Московским театром кукол, фестивалем молодых звёзд оперы «Опера Vita» на базе Музыкального театра Республики Карелия, XV Международного конкурса драматических театров «Камерата», который организует челябинский драматический «Камерный театр» и куда должен в скором времени отправиться наш «Коляда-театр».

Отметим, что максимальная сумма гранта СТД РФ составляет 700 тыс. рублей.

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