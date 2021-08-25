Список актёрских суеверий

Нельзя заглядывать в зеркало гримирующегося актёра через его левое плечо: увидев ваше отражение, суеверный актёр в любой момент может трижды сплюнуть через него!

Смотреть в зеркало гримёрной надо сначала левым глазом, потом правым. Если актёр заснул в гримёрке, то, просыпаясь, он также должен вначале открыть левый глаз.

Если текст пьесы случайно упал в печку или в костёр, нельзя просто достать его из огня. Актёр должен немедленно сесть на печку или в костёр, а иначе суеверие не сработает!

Если упал автор пьесы, на него тоже надо немедленно сесть. И не важно, что с ним: обморок, инсульт или падучая – все наперегонки садятся на человека, иначе без роли останешься!

То же самое, если сверху упал осветитель. На него тут же следует сесть, иначе в следующей роли вас будет не видать!

За контрамарку даже с самых близких друзей надо обязательно взять какую-то символическую денежку – хотя бы тысяч пять.

Особое суеверие связано у актёров с выходом на сцену. Обычно они предпочитают выходить на сцену с той стороны, с какой им велел режиссёр. Считается, что, в противном случае, роль, а с ней и успех покинут нарушителя режиссёрского замысла и перейдут к первому попавшемуся раздолбаю из массовки.

Перед выходом на сцену актёру нельзя говорить: «Ну, удачи тебе!» Актёр, услышав такое напутствие, должен трижды плюнуть, а потом трижды стукнуть в лицо незадачливому доброжелателю.

Забыть на сцене текст – очень плохая примета. После спектакля можно споткнуться о чью-нибудь ногу, упасть и несколько раз удариться о чьи-то ноги.

Если актёр играет покойника, то обязательно кладёт под голову бутылку водки. Если водка случайно выкатится из гроба, то «покойник» должен немедленно восстать из гроба и лечь на сцену так, чтобы бутылка оказалась у него под головой! Если он этого не сделает, то непременно выкатится из театра вслед за проклятой бутылкой!

Играя роль повешенного, табурет следует отталкивать только левой ногой, иначе случится провал. Кроме того, «повешенный» должен показать камере или зрителям вывалившийся язык. А играя утопленника, надо показать из воды большой палец. Тогда всё будет хорошо.

Толчёное стекло в обувь коллеге сыплют исключительно левой рукой в левую туфлю!

Если на театре заболела одна актриса – это верная примета, что заразятся ещё две. И пара актёров.

Косоглазый осветитель приносит беду всей постановке. С таким осветителем успех пройдёт стороной.

Очень плохая примета – слово «Макбет» в названии пьесы! Многие актёры в день, когда у них на театре дают «Макбета» (или «Леди Макбет», или «Макбет без головы»), сказываются больными, пьяными или осветителями, лишь бы не играть в «про́клятой» постановке. Самый свежий факт: лондонский театр «Оглоблюс» закрылся аккурат в антракте злосчастного спектакля!

Ещё одно зловещее свидетельство: всякий раз, когда где-то в мире играют «Макбета», где-то в мире в это самое время умирает какой-то актёр!

Однако с проклятием «Макбета» можно бороться! Достаточно сделать ставку в букмекерской фирме «Букбет», и сразу привалит удача, а несчастье отвалит! (На правах рекламы 🙂)

Число 13 считается на театре ужасно несчастливым. Поэтому у актёров никогда не было, нет и не будет тринадцатых зарплат!

Опубликовано в №156 от 26.08.2021