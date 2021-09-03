Саундрама с Яковлевой, прогулка по 90-м и премьера Коляды: что смотреть на фестивале «Реальный театр»

Афиша, «Реальный театр»

В Екатеринбурге 5 сентября стартует XVI Всероссийский фестиваль «Реальный театр» (продлится до 10 сентября). В афише – 14 спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов.

«Реальный театр» – один из старейших фестивалей в стране, который любит и ценит как свердловская публика, так и непосредственные участники театрального процесса – артисты, режиссёры, драматурги, для которых этот форум РЕАЛЬНый шанс, что называется, сверить часы, уловить последние тенденции, обменяться мастерством и опытом.

Хотя собрать такой многосоставной фестиваль (в афише есть даже коллектив из Эстонии) в эпоху пандемии крайне непросто. Основатель и арт-директор «Реального театра» Олег Лоевский рассказал, что процедуру отбора пришлось изменить: если раньше он отсматривал все заявленные постановки живьём, то в этот раз сначала знакомился с видеозаписью спектакля, а уже потом решал – нужно выезжать или нет.

Но главное, на результат – окончательную программу фестиваля – коронавирус почти не повлиял: за редким исключением оргкомитету удалось привезти в столицу Урала всё лучшее, что было представлено на российской сцене в сезоне 2020/21 и что соответствует концепции смотра.

– Главное, в афише отражено то, что сегодняшний театр имеет очень много разных направлений, – делится Олег Лоевский. – Эта разножанровость меня привлекла, я пытался собирать в программе то, чего в нашем городе ещё не знают. У нас будет и форум-театр, и променад, и инклюзия. Откроется фестиваль драматической оперой «Антигона», специально написанной для пермского «Театра-Театра» и поставленной Романом Феодори. А завершится пластическим спектаклем «Пиковая дама», где совершенно нет слов, созданным режиссёром и хореографом Сергеем Землянским. Есть и одно исключение – спектакль, который я не видел. Так, на «Реальном театре» состоится премьера «Коляда-театра» «Анна Каренина». Почему я его пригласил? Потому что сочетание Толстого и Коляды, по-моему, обязано быть продуктивным и интересным. И что бы из этого ни получилось, оно уже получилось.

Фестиваль в этом году пройдёт на пяти площадках города, основная из которых традиционно – Екатеринбургский театр юного зрителя. С 5 по 7 сентября уже в офф-программе состоятся показы и обсуждения эскизов спектаклей, созданных во время Творческой лаборатории Театра наций в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и Новом молодёжном театре.

Кроме того, в рамках смотра состоятся показ фильма «Последняя милая Болгария» и встреча с режиссёром Алексеем Федорченко. Также директор арт-холдинга «Ангажемент» и организатор фестиваля «Золотая Маска» в Екатеринбурге Татьяна Самойловаобъявила, что на спектакль «Медведь» приглашаются участники Паралимпиады (она завершится в Токио 5 сентября).

Отметим, что «Реальный театр» в начале августа на конкурсной основе получил грант Союза театральных деятелей России.

Гид по «Реальному театру»

«ОГ» выбрала пять самых любопытных, на наш взгляд, фестивальных постановок.

«МЕДВЕДЬ» (5 и 6 сентября). Этот спектакль – лауреат премии «Золотая маска». Он был создан в московском Центре драматургии и режиссуры Владимиром Панковым, который специализируется на жанре саундрама, и постановка по одноимённой пьесе Чехова не стала исключением. Главные роли в спектакле играют Елена Яковлева и Александр Феклистов.

Фото: Центр современной драматургии и режиссуры

«ФОРУМ-ТЕАТР/ERROR 404» (два показа 8 сентября). В постановке тюменской Театральной мастерской «ТеМа» зритель – самый активный участник, поскольку именно публика решает, в какую сторону будет развиваться сюжет и чем история закончится.

Иллюстрация: афиша, «Реальный театр»

«ЗАЧЕМ Я ЭТО ПОМНЮ» (6 и 8 сентября). Это интерактивная постановка екатеринбургской театральной платформы «В центре». Как можно догадаться, действо проходит в Ельцин Центре. Зрители следуют по маршруту музея в наушниках, слушая воспоминания и впечатления разных людей о 90-х. Над созданием спектакля работал Дмитрий Зимин.

Фото: Любовь Кабалинова, Ельцин Центр

«ЮДИФЬ» (7 и 8 сентября). Инклюзивная постановка питерского режиссёра Бориса Павловича по пьесе драматурга Клима. Это художественное переосмысление ветхозаветной истории. Поскольку пьеса написана на украинском языке, спектакль пройдёт с переводом. Те, кто уже видел «Юдифь» в Петербурге, отмечают необычное взаимодействие артистов с публикой.

Иллюстрация: афиша, «Реальный театр»

«ИДИОТ» (8 и 9 сентября). Работа театра «Старый дом» из Новосибирска была представлена в 11 (!) номинациях «Золотой маски» и является лауреатом этой премии. Режиссёр Андрей Прикотенко перенёс действие романа в современность и предложил свой взгляд на известные события. Только вот каждый из персонажей приобрел мышкинский комплекс.

Фото: Театр «Старый дом»