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Культура / Театр
6 сентября 2021, 17:41

В 2022 году Нижний Тагил примет ХIХ фестиваль театров малых городов России

Театр драмы

Спектакли пройдут на театральных площадках Нижнего Тагила. Фото: Павел Ворожцов

ХIХ фестиваль театров малых городов России пройдёт в Нижнем Тагиле. Город примет его в 2022 году.

Мероприятие проводится в России ежегодно. В рамках фестиваля проходят встречи с деятелями российской культуры, семинары, мастер-классы, а театры демонстрируют свои постановки. Победитель получает возможность показать спектакль в Москве.

Проведение ХIХ фестиваля театров малых городов России в Нижнем Тагиле планируется на конец мая - начало июня. Уже начался сбор заявок. В итоговую афишу включат 15-17 постановок, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Оценивают постановки жюри, в состав которого входят звёзды российского театра и кино. На открытие фестиваля приедет Евгений Миронов.

Мэр города Владислав Пинаев отметил, что проведение мероприятия станет очередным подарком жителям к 300-летию Нижнего Тагила.

Областная газета Свердловской области

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