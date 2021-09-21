Гастроли с размахом

Завтра Свердловская область вновь станет активным участником федеральной программы Минкульта РФ «Большие гастроли». Фото: ПРЕДОСТАВЛЕНО КАЛИНИНГРАДСКИМ ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТРОМ

На этой неделе Свердловская область вновь станет активным участником федеральной программы Минкульта РФ «Большие гастроли». С 23 по 26 сентября в регион со своими лучшими спектаклями приедут три крупных театральных коллектива – из Калининграда, Ижевска и Чебоксар.

Проект «Большие гастроли» появился в 2014 году и со временем только набирал обороты. На данный момент в программе приняли участие уже 267 театров из 85 субъектов страны. В какой-то момент стало ясно, что масштабную афишу следует поделить на несколько направлений: федеральная (когда на гастроли отправляются ведущие столичные коллективы), межрегиональная (гастроли между субъектами, чаще всего обменные) и спектакли для детей и молодёжи (кукольные, молодёжные и театры юного зрителя, тоже обменные гастроли). Есть ещё зарубежная программа, но в ближайшем расписании свердловские театры там не обозначены.

Главная особенность проекта в том, что благодаря государственной поддержке театры имеют возможность привезти в другие города свои большие спектакли – с полным актёрским составом, костюмами и полноценными декорациями.

Так, в рамках межрегионального направления в Екатеринбург приезжает Калининградский драматический театр. Труппа едет на Урал как раз в полном составе, это шестьдесят человек. Реквизит, декорации и костюмы везут три огромные фуры. Всё это для шести разноплановых спектаклей, два из которых рассчитаны на юную аудиторию. Рекомендуем обратить особое внимание на постановку «Лорд Фаунтлерой», она радует зрителей уже больше десяти лет и была отмечена национальной премией в области театрального искусства для детей «Арлекин». Спектакли калининградцы сыграют на сцене Свердловского театра драмы, наш коллектив выступал в российской Прибалтике в начале июня.

По детскому и молодёжному направлению «Больших гастролей» на сцене Екатеринбургского театра кукол (пока он базируется в бывшем здании кинотеатра «Колизей») выступит Театр кукол Удмуртской Республики. Помимо детских спектаклей они везут постановку для молодёжной и взрослой аудитории «Судьба жены профессора» по Даниилу Хармсу. В репертуаре Екатеринбургского театра кукол есть свой очень удачный «Хармс», поэтому у театралов появится прекрасная возможность сравнить подходы разных коллективов к этому автору. К слову, наши кукольники в это же время будут выступать в Ижевске, где покажут «Пиноккио», «Апельсиновые сказки» и «Колобок».

В начале октября на сцене «Колизея» «Большие гастроли» продолжатся, но на этот раз гости приедут из Питера. Театр «Открытое пространство» представит в Екатеринбурге спектакль-притчу режиссёра Яны Туминой «Деревня канатоходцев», ставшего лауреатом «Золотой маски-2019». Зрителям от пяти лет рекомендована «Сказка о попе и работнике его Балде», воссозданная на сцене в яркой, шумной эстетике площадного театра. А вот для взрослых советуем спектакль «Любка» по одноимённой повести Дины Рубиной. Это история трёх женщин, которых коснулись репрессии, дело врачей, гонения, бандитская жизнь.

Чувашский театр кукол одновременно «обменяется» с новоуральскими коллегами. Репертуар для публики младшего возраста разнообразят спектаклями «Спящая КАРсавица», «Умка» и «Голубка». Магнитогорский театр кукол и актёра «Буратино» порадует тагильчан, например, своими версиями «Калифа-аиста» и «Мухи-Цокотухи». Нижнетагильский театр кукол поедет в Челябинскую область чуть позже (с 7 по 10 октября).

Кроме того, уже в конце октября по программе «Большие гастроли» в Йошкар-Олу отправится Краснотурьинский театр кукол.

Афиша на следующие месяцы ещё готовится.

Сцена из спектакля «Деревня канатоходцев». В основе сюжета — древние предания народов Дагестана, художественно переосмысленные авторами постановки Фото: Предоставлено театром "Открытое пространство"