Жизнь с вечным «но». В ЦСД премьера спектакля «Как я обманул всех и Бога», который поставил режиссёр Алексей Федорченко

В ЦСД премьера спектакля «Как я обманул всех и Бога», который поставил режиссёр Алексей Федорченко. Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургском Центре современной драматургии премьера – спектакль «Как я обманул всех и Бога». Поставил его Алексей Федорченко. Всё так: кинорежиссёр и сценарист, ещё недавно выпустивший свой последний фильм, выступил в непривычной для всех роли, в необычном камерном пространстве. И пьеса написана им же, в соавторстве с Лидией Канашовой. Пройти мимо театральной постановки Алексея Федорченко никак нельзя. В числе первых на новом спектакле побывали и корреспонденты «ОГ».

Алексей Федорченко и театр – сочетание, на первый взгляд, очень необычное. Режиссёр до этого не ставил спектакли, хотя, как он сам признаётся, такие идеи у него были давно. Но если обратиться к фильмографии, то театр незримо (или вполне зримо) присутствует в картинах Федорченко. «Ангелы революции» в какой-то мере кино театральное. По духу, по ритму. Там даже часть действия натурально происходит в театре. Или, например, в «Войне Анны» была театральная камерность. В последней выпущенной картине – «Последняя «Милая Болгария» – всё, что связано с писателем Курочкиным, происходит будто на сцене.

Кстати, с «Последней «Милой Болгарией» у постановки «Как я обманул всех и Бога» есть ещё одно общее (кроме того, что сценарий фильма также был написан вместе с Лидией Канашовой). И там, и там ловким режиссёрским приёмом в действие укладывается довольно большой промежуток времени. Но если Зощенко прожил 63 года (в «Болгарии», напомним, взята за основу автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца»), то герой спектакля прожил почти сто лет – 92 года. Речь идёт про реально существовавшего человека – Арманда Хаммера. Причём литературная основа спектакля базируется на реальных фактах биографии Хаммера – после просмотра, если интересно, убедитесь в этом сами.

И тут опять виден почерк Федорченко. Он находит уникальную историю. Хаммер прожил яркую и довольно интересную жизнь, о которой можно много прочитать, но так ли она широко известна? Пожалуй, что нет. И почти за два часа её предстоит увидеть на сцене.

Начинается спектакль как раз с той самой загадки, которая вынесена в название – как герой обманул всех и Бога. Как такое вообще возможно? Сама же пьеса называется «Вторая бар-мицва». Для тех, кто с тонкостями иудаизма не знаком, прямо по ходу действия пояснят, что бар-мицва – иудейский ритуал достижения совершеннолетия в 13 лет. Мальчик становится взрослым и ответственным за свои поступки. Но есть и вторая бар-мицва, которую можно отметить в 83 года (после 70 лет отсчитывают ещё 13).

Так в чём же суть? Чтобы понять всю тонкость надо планомерно следить за жизнью Хаммера. Благо в ней есть на что посмотреть. Весь спектакль – это калейдоскоп ярких событий его биографии. Родившись в семье еврейских эмигрантов из Российской империи в 1898 году в США, Хаммер застал самые важные события начала и середины XX века.

И, что самое интересное, застал он их не только в США. Будучи молодым человеком, он оказался в России в 1921 году – поехал налаживать связи американских коммунистов с советскими вождями, и там-то и закрутилось. Оперируя всего пятью актёрами, Алексей Федорченко смог показать сумбурные годы строительства СССР, вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и многих других героев тех лет. Это одновременно и смешно, и невероятно грустно.

Неслучайно сам режиссёр называет спектакль праздником-драмой. Жизнь Хаммера, какой бы яркой она не была, проходит на фоне декораций почти всего драматичного XX века и, конечно, заставляет зрителей вглядываться в историю. Драма тут ещё и в самом Хаммере, чья жизнь поистине – американские горки: то вверх, то вниз. От клопов в советской гостинице до продажи драгоценностей Фаберже. Есть, правда, некоторое «но»…

Это «но» возникает по ходу всего повествования, когда Хаммер рассказывает о своей жизни. Его, к слову, великолепно играет актёр Сергей Колесов - многолетний артист «Коляда-театра», снимавшийся в фильмах Сергея Лозницы (и дважды появлявшийся на красных дорожках Каннского кинофестиваля). Колесов играет героя с таким погружением в материал, что даже удивляешься, откуда в нём фактура американского предпринимателя, познавшего вкус огромных денег… Стоит отметить и других актёров, перевоплощавшихся в огромное количество исторических (и не только) персон – Григорий Ильин, Илья Калин, Варвара Брылина и Максим Игнатов.

Одни из самых ярких сцен спектакля – встречи с деятелями революции. На фото – Хаммер и Владимир Ленин. Фото: Павел Ворожцов

Итак, это «но» каждый раз, словно монтажная склейка, обозначает поворот жизни, новую страницу и, в общем, двуличность самого Хаммера. Да, он прожил яркую и насыщенную жизнь, в которой чего только не было, и лишь под конец её мы вдруг узнаем, что есть это самое «но». Ведь часто бывает в жизни таких людей, когда вдруг обнаруживается «второе дно» и всё переворачивается с ног на голову. Изобретательность Хаммера в итоге доходит до того, что человек пытается натурально обмануть и самого Господа (который совсем не Тимошка и видит немножко) довольно элегантным трюком. Каким – рассказывать не будем, иначе интрига пропадёт совсем.

Но более элегантный трюк, в самом хорошем смысле этого слова, – режиссура спектакля. Поставив перед собой очень сложную задачу – уместить в два часа театрального представления целый век – Алексей Федорченко ловко с ней справился. Да ещё и имея в арсенале лишь одну ширму-штору и прочий не очень крупный реквизит. Но чему, собственно, удивляться? Справиться с такой задачей смог талантливый режиссёр, который тонко делал это в кино, сделал и на театральной сцене. Подтвердив потом в беседе, что ограничения только подталкивают к творчеству.

Премьера состоится 24 сентября.