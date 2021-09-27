Камерно и по-СВОЙски: в Екатеринбурге стартует III фестиваль театральных дуэтов и моноспектаклей

Сцена из спектакля "Комната Герды". Фото: театр "Особняк"

Завтра в столице Урала стартует III театральный фестиваль «СВОЙ». В программе смотра представлены уникальные жанры дуэтов и моноспектаклей – лирический хоррор, спектакль-фанерон и ASMR-спектакль. Из 250 заявок было отобрано шестнадцать постановок – от Москвы до Нью-Йорка.

Одна из главных миссий театрального смотра «СВОЙ» – повысить статус моноспектакля и театрального дуэта, показать, что именно камерность позволяет отразить всю глубину эмоциональных переживаний. При этом авторы уж точно не ищут лёгких путей в плане литературного материала: в этом году он максимально разнообразен, а порой и неожиданен – Стейнберг, Лесков, Енгибаров, Вертинский, Пулинович и даже Маркес. Пока представить, как в моноспекаткль будут уложены все "Сто лет одиночества", сложно, но директор фестиваляИрина Евдокимова на вопрос «Облазеты» об этом ответила, что отчасти дело как раз в необычном формате.

– В этом году впервые в Екатеринбурге можно будет увидеть моноспектакль в ASMR-формате, когда зрители находятся вместе с актёром на сцене – в наушниках и полностью вовлекаются в происходящее. Этот спектакль по Маркесу называется «Одиночество», везёт его Омский драматический "Пятый театр", – поясняет Ирина Евдокимова.

Сцена из спектакля "Одиночество". Фото: Омский драматический Пятый театр

А откроется фестиваль питерским спектаклем «Комната Герды» (режиссёр Яна Тумина, театр «Особняк») на площадке Камерного театра. Автору удалось перенести на сцену духовные переживания Герды из сказки Андерсена о Снежной королеве, оставляя зрителю пространство для его трактовки: а выходила ли Герда на поиски Кая? Что, если всё это происходило у неё в голове? Те, кто внимательно следит за театральной жизнью, помнят, что именно эта постановка стала одним из двух обладателей Гран-при девятого фестиваля «Петрушка Великий».

– Хочу сказать большое спасибо Екатеринбургу, потому что три года назад состоялся первый наш выезд со спектаклем «Комната Герды». Сценографически это очень сложная постановка, особенно что касается работы со светом. Но Камерный театр нас принял, и мы считаем эту площадку вторым домом для нашего спектакля, – рассказывает актриса Алиса Олейник.

Ещё один любопытный спектакль из Санкт-Петербурга – «В.» от театра НеНормативной пластики по пьесе Вертинского, постановка уже отмечена призами сразу нескольких фестивалей. Авторы стремились рассказать о творчестве и судьбе Александра Вертинского через призму жизни в эмиграции – письма и дневниковые записи.

Кроме того, стоит обратить внимание на екатеринбургскую постановку по пьесе Лескова «Человек на часах» (режиссёр Владимир Кравцев). За полтора часа на сцене успевают показать парадоксальность русского мира, смирение маленького человека и пытаются раскрыть загадочную русскую душу.

Фестиваль «СВОЙ» в этом году принимают четыре площадки города: Камерный театр, Коляда-театр, Свердловский театр драмы и театральная платформа в Ельцин Центре. Продлится смотр до 4 октября.

СПРАВКА «ОГ» Членами жюри фестиваля стали известные театральные критики: Павел Руднев (Москва), доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС, помощник художественного руководителя МХТ им. Чехова, театровед; Оксана Кушляева (Санкт-Петербург), эксперт театральной премии «Золотая маска»; Татьяна Филатова (Екатеринбург), руководитель «Студии фараоники» и стипендиат Союза театральных деятелей РФ.