На здании Екатеринбургского театра кукол начался монтаж кинетического проекта «Время чудес». Видео

Фото: Галина Соловьёва

На фасаде здания реконструируемого Екатеринбургского театра кукол начались работы по монтажу кинетического проекта «Время чудес». Со стороны улицы Мамина-Сибиряка в окошках уже появились куклы, которые в дальнейшем будут «оживать» под бой курантов. Первым зрителям – журналистам – показали, как именно это будет действовать.

Главный режиссёр Театра кукол Евгений Сивко называет проект большой музыкальной шкатулкой: 4 раза в день – перед дневными и вечерними спектаклями будет «оживать» этот действительно волшебный кинетический театр. Сейчас на фасаде можно увидеть огромные часы, а когда для нас открыли окошечки – оказалось, там уже живут Петрушка и шесть его братьев из разных стран – Франции, Италии, Португалии, Австрии, Чехии и Англии. Как отметил главный режиссёр, авторами предусмотрено несколько музыкальных версий для «выхода» артистов кинетического театра – новогодняя, под произведения уральских композиторов и даже роковая.

Над сложным проектом работали почти 1,5 года, рассматривали три варианта, а после того, как определились с финальным кинетическим театром, за дело взялся Екатеринбургский художественный фонд Сергея Титлинова.

Фигурки в итоге решено было сделать из дерева, поскольку необходимо было учесть непростые климатические условия нашей местности. Сейчас продолжается процесс настройки уже готовой части кинетического театра, а также дорабатывается вторая часть – куклы, которые расположат на фасаде со стороны улицы Малышева.

Директор театра Пётр Стражников рассказал, что на данный момент ремонт всего здания находится на завершающей стадии, ориентировочно 27 декабря зрители смогут увидеть «Время чудес» во всей красе.

Важно Ремонт Екатеринбургского театра кукол обойдётся в 352 млн рублей. Поскольку работы проходят в рамках нацпроекта «Культура», 93 процента средств выделены из федерального бюджета.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва