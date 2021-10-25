Светлана Учайкина вошла в секретариат Союза театральных деятелей России

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина возглавляет Свердловское отделение Союза театральных деятелей РФ. Фото: Галина Соловьёва

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вошла в состав секретариата Союза театральных деятелей РФ. Она также возглавляет его свердловское отделение.

Решение было принято 23 октября в рамках VIII Съезда союза, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также там переизбрали председателем союза Александра Калягина. Он будет возглавлять союз в течение последующих пяти лет. Всего в секретариат вошли 32 человека.

В 2020 году Светлана Учайкина возглавила Свердловское отделение Союза театральных деятелей РФ. Оно основано в 1935 году и является третьим по величине среди 77 региональных отделений. В него входит более 600 человек, из них 90 – ветераны сцены.

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