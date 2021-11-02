Темы дня

Культура / Театр
2 ноября 2021, 14:41

У екатеринбургских театров 28 номинаций на «Золотой маске-2022»

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Москве объявили претендентов на национальную театральную премию «Золотая маска-2022». У свердловских театров – 28 номинаций, все коллективы имеют екатеринбургскую прописку. На победу рассчитывают четыре коллектива: театр «Урал Опера Балет», Свердловский театр музыкальной комедии, танцевальная компания «Zonk’a» и Екатеринбургский театр кукол.

Пресс-конференция, посвящённая номинантам на «Золотую маску», проходила в онлайн-формате. Но эксперты успели провести работу по отбору лучших спектаклей по всей стране очно: специалисты в общей сложности отсмотрели 1156 постановку. В итоговую конкурсную афишу отобран 81 спектакль.

Всего эксперты предложили 290 номинаций. Для сравнения в прошлом сезоне было 189.

По восемь номинаций в этом году у двух спектаклей театра "Урал Опера Балет" - это "Конёк-горбунок" и "Любовь издалека". В четырёх категориях на премию выдвинута постановка "Премьера" танцевальной компании «Zonk’a». Шесть номинаций у спектакля "Одолжите тенора" Свердловского театра музыкальной комедии. И дважды на "Маске" представлена постановка "Собака камень" Екатеринбургского театра кукол. 

ОПЕРА/СПЕКТАКЛЬ

ЛЮБОВЬ ИЗДАЛЕКА, Урал Опера Балет, Екатеринбург

ОПЕРА/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Константин ЧУДОВСКИЙ, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург

ОПЕРА/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Ярославия КАЛЕСИДИС, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург

ОПЕРА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Наталья БУКЛАГА, Пилигрим, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Анна ПЕРХУРОВА, Клеманс, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург

ОПЕРА/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Алексей СЕМЕНИЩЕВ, Жофре Рюдель, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург

БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ

КОНЕК-ГОРБУНОК, Урал Опера Балет, Екатеринбург

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ

ПРЕМЬЕРА, Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Павел КЛИНИЧЕВ, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА

Вячеслав САМОДУРОВ, Антон ПИМОНОВ, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Александр ФРОЛОВ, Анна ЩЕКЛЕИНА, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Елена ВОРОБЬЕВА, Жемчужина, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Анастасия КЕРЖЕМАНКИНА, Конек-горбунок, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Анна ЩЕКЛЕИНА, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Арсентий ЛАЗАРЕВ, Иван, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Александр ФРОЛОВ, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ

ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА, Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Антон ЛЕДОВСКИЙ, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Павел ДРАЛОВ, Генри Сандерс, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

Евгений ЕЛПАШЕВ, Макс Гербер, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

ОПЕРЕТТА-МЮЗИКЛ/ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Николай КАПЛЕНКО, Тито Мерелли, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

Светлана КОЧАНОВА, Диана Дивейн, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

РАБОТА КОМПОЗИТОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Анатолий КОРОЛЕВ, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург

РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Анастасия НЕФЕДОВА, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Дарья САМОРОКОВА, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Евгений ВИНОГРАДОВ, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург

КУКЛЫ/СПЕКТАКЛЬ

СОБАКА КАМЕНЬ, Театр кукол, Екатеринбург

КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА

Виктор ПЛОТНИКОВ, «Собака камень», Театр кукол, Екатеринбург

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.11.2021, 16:31 / Общество
В Свердловскую область доставили 31,8 тысячи доз вакцины «Спутник V»
02.11.2021, 15:37 / Общество
В Кабуле прогремели взрывы, есть жертвы
02.11.2021, 14:43 / Общество
Ростуризм призвал проверить кафе и отели Египта после отравления россиян
02.11.2021, 14:41 / Культура
У екатеринбургских театров 28 номинаций на «Золотой маске-2022»
02.11.2021, 13:54 / Общество
В Свердловской области за сутки выявлено 718 заболевших COVID-19