У екатеринбургских театров 28 номинаций на «Золотой маске-2022»

Сегодня в Москве объявили претендентов на национальную театральную премию «Золотая маска-2022». У свердловских театров – 28 номинаций, все коллективы имеют екатеринбургскую прописку. На победу рассчитывают четыре коллектива: театр «Урал Опера Балет», Свердловский театр музыкальной комедии, танцевальная компания «Zonk’a» и Екатеринбургский театр кукол.
Пресс-конференция, посвящённая номинантам на «Золотую маску», проходила в онлайн-формате. Но эксперты успели провести работу по отбору лучших спектаклей по всей стране очно: специалисты в общей сложности отсмотрели 1156 постановку. В итоговую конкурсную афишу отобран 81 спектакль.
Всего эксперты предложили 290 номинаций. Для сравнения в прошлом сезоне было 189.
По восемь номинаций в этом году у двух спектаклей театра "Урал Опера Балет" - это "Конёк-горбунок" и "Любовь издалека". В четырёх категориях на премию выдвинута постановка "Премьера" танцевальной компании «Zonk’a». Шесть номинаций у спектакля "Одолжите тенора" Свердловского театра музыкальной комедии. И дважды на "Маске" представлена постановка "Собака камень" Екатеринбургского театра кукол.
ОПЕРА/СПЕКТАКЛЬ
ЛЮБОВЬ ИЗДАЛЕКА, Урал Опера Балет, Екатеринбург
ОПЕРА/РАБОТА ДИРИЖЕРА
Константин ЧУДОВСКИЙ, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
ОПЕРА/РАБОТА РЕЖИССЕРА
Ярославия КАЛЕСИДИС, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
ОПЕРА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Наталья БУКЛАГА, Пилигрим, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Анна ПЕРХУРОВА, Клеманс, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
ОПЕРА/МУЖСКАЯ РОЛЬ
Алексей СЕМЕНИЩЕВ, Жофре Рюдель, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ
КОНЕК-ГОРБУНОК, Урал Опера Балет, Екатеринбург
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ
ПРЕМЬЕРА, Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА ДИРИЖЕРА
Павел КЛИНИЧЕВ, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА
Вячеслав САМОДУРОВ, Антон ПИМОНОВ, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Александр ФРОЛОВ, Анна ЩЕКЛЕИНА, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Елена ВОРОБЬЕВА, Жемчужина, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Анастасия КЕРЖЕМАНКИНА, Конек-горбунок, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Анна ЩЕКЛЕИНА, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ
Арсентий ЛАЗАРЕВ, Иван, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Александр ФРОЛОВ, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ
ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА, Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЕРА
Антон ЛЕДОВСКИЙ, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ
Павел ДРАЛОВ, Генри Сандерс, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
Евгений ЕЛПАШЕВ, Макс Гербер, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
ОПЕРЕТТА-МЮЗИКЛ/ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Николай КАПЛЕНКО, Тито Мерелли, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
Светлана КОЧАНОВА, Диана Дивейн, «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
РАБОТА КОМПОЗИТОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Анатолий КОРОЛЕВ, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Анастасия НЕФЕДОВА, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Дарья САМОРОКОВА, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Евгений ВИНОГРАДОВ, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
КУКЛЫ/СПЕКТАКЛЬ
СОБАКА КАМЕНЬ, Театр кукол, Екатеринбург
КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА
Виктор ПЛОТНИКОВ, «Собака камень», Театр кукол, Екатеринбург