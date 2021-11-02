У екатеринбургских театров 28 номинаций на «Золотой маске-2022»

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Москве объявили претендентов на национальную театральную премию «Золотая маска-2022». У свердловских театров – 28 номинаций, все коллективы имеют екатеринбургскую прописку. На победу рассчитывают четыре коллектива: театр «Урал Опера Балет», Свердловский театр музыкальной комедии, танцевальная компания «Zonk’a» и Екатеринбургский театр кукол.

Пресс-конференция, посвящённая номинантам на «Золотую маску», проходила в онлайн-формате. Но эксперты успели провести работу по отбору лучших спектаклей по всей стране очно: специалисты в общей сложности отсмотрели 1156 постановку. В итоговую конкурсную афишу отобран 81 спектакль.

Всего эксперты предложили 290 номинаций. Для сравнения в прошлом сезоне было 189.

По восемь номинаций в этом году у двух спектаклей театра "Урал Опера Балет" - это "Конёк-горбунок" и "Любовь издалека". В четырёх категориях на премию выдвинута постановка "Премьера" танцевальной компании «Zonk’a». Шесть номинаций у спектакля "Одолжите тенора" Свердловского театра музыкальной комедии. И дважды на "Маске" представлена постановка "Собака камень" Екатеринбургского театра кукол.